Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHakkari% 32,25% 67,7527.12956.987162.006497328% 6686.85984.116% 80Merkez% 28,01% 71,998.59922.10047.779151118% 7831.68430.699% 80Çukurca% 38,78% 61,221.7172.7119.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Hakkari
|% 32,25
|% 67,75
|27.129
|56.987
|162.006
|497
|328
|% 66
|86.859
|84.116
|% 80
|Merkez
|% 28,01
|% 71,99
|8.599
|22.100
|47.779
|151
|118
|% 78
|31.684
|30.699
|% 80
|Çukurca
|% 38,78
|% 61,22
|1.717
|2.711
|9.744
|32
|21
|% 66
|4.546
|4.428
|% 72
|Şemdinli
|% 57,87
|% 42,13
|8.177
|5.953
|34.823
|102
|52
|% 51
|14.604
|14.130
|% 82
|Yüksekova
|% 24,77
|% 75,23
|8.636
|26.223
|69.660
|212
|137
|% 65
|36.025
|34.859
|% 79