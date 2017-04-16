Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHakkari% 32,25% 67,7527.12956.987162.006497328% 6686.85984.116% 80Merkez% 28,01% 71,998.59922.10047.779151118% 7831.68430.699% 80Çukurca% 38,78% 61,221.7172.7119.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Hakkari% 32,25% 67,7527.12956.987162.006497328% 6686.85984.116% 80
Merkez% 28,01% 71,998.59922.10047.779151118% 7831.68430.699% 80
Çukurca% 38,78% 61,221.7172.7119.7443221% 664.5464.428% 72
Şemdinli% 57,87% 42,138.1775.95334.82310252% 5114.60414.130% 82
Yüksekova% 24,77% 75,238.63626.22369.660212137% 6536.02534.859% 79
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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