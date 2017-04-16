Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHakkari% 32,96% 67,0421.75144.246162.006497258% 5268.13165.997% 79Merkez% 29,74% 70,267.40017.48247.77915195% 6325.64824.882% 81Çukurca% 43,06% 56,941.2501.6539.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Hakkari% 32,96% 67,0421.75144.246162.006497258% 5268.13165.997% 79
Merkez% 29,74% 70,267.40017.48247.77915195% 6325.64824.882% 81
Çukurca% 43,06% 56,941.2501.6539.7443215% 472.9692.903% 65
Şemdinli% 54,96% 45,045.9204.85134.82310240% 3911.13310.771% 80
Yüksekova% 26,17% 73,837.18120.26069.660212108% 5128.38127.441% 78
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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