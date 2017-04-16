Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHakkari% 32,96% 67,0421.75144.246162.006497258% 5268.13165.997% 79Merkez% 29,74% 70,267.40017.48247.77915195% 6325.64824.882% 81Çukurca% 43,06% 56,941.2501.6539.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Hakkari
|% 32,96
|% 67,04
|21.751
|44.246
|162.006
|497
|258
|% 52
|68.131
|65.997
|% 79
|Merkez
|% 29,74
|% 70,26
|7.400
|17.482
|47.779
|151
|95
|% 63
|25.648
|24.882
|% 81
|Çukurca
|% 43,06
|% 56,94
|1.250
|1.653
|9.744
|32
|15
|% 47
|2.969
|2.903
|% 65
|Şemdinli
|% 54,96
|% 45,04
|5.920
|4.851
|34.823
|102
|40
|% 39
|11.133
|10.771
|% 80
|Yüksekova
|% 26,17
|% 73,83
|7.181
|20.260
|69.660
|212
|108
|% 51
|28.381
|27.441
|% 78