Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHakkari% 33,96% 66,0419.77538.459162.006497228% 4660.20058.234% 79Merkez% 29,63% 70,376.90816.40947.77915187% 5824.03223.317% 82Çukurca% 43,63% 56,371.0721.3859.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Hakkari% 33,96% 66,0419.77538.459162.006497228% 4660.20058.234% 79
Merkez% 29,63% 70,376.90816.40947.77915187% 5824.03223.317% 82
Çukurca% 43,63% 56,371.0721.3859.7443213% 412.5152.457% 65
Şemdinli% 55,27% 44,735.5334.47834.82310238% 3710.44910.011% 80
Yüksekova% 27,89% 72,116.26216.18769.66021290% 4223.20422.449% 78
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Yüksekova, Şemdinli, Çukurca, Hakkari, Ysk, Sandık, Hayır, Evet, Seçmen