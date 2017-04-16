Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHakkari% 33,96% 66,0419.77538.459162.006497228% 4660.20058.234% 79Merkez% 29,63% 70,376.90816.40947.77915187% 5824.03223.317% 82Çukurca% 43,63% 56,371.0721.3859.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Hakkari
|% 33,96
|% 66,04
|19.775
|38.459
|162.006
|497
|228
|% 46
|60.200
|58.234
|% 79
|Merkez
|% 29,63
|% 70,37
|6.908
|16.409
|47.779
|151
|87
|% 58
|24.032
|23.317
|% 82
|Çukurca
|% 43,63
|% 56,37
|1.072
|1.385
|9.744
|32
|13
|% 41
|2.515
|2.457
|% 65
|Şemdinli
|% 55,27
|% 44,73
|5.533
|4.478
|34.823
|102
|38
|% 37
|10.449
|10.011
|% 80
|Yüksekova
|% 27,89
|% 72,11
|6.262
|16.187
|69.660
|212
|90
|% 42
|23.204
|22.449
|% 78