Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHakkari% 35,42% 64,5818.17333.134162.006497203% 4153.05851.307% 79Merkez% 30,27% 69,735.78213.32047.77915172% 4819.70119.102% 82Çukurca% 43,63% 56,371.0721.3859.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Hakkari
|% 35,42
|% 64,58
|18.173
|33.134
|162.006
|497
|203
|% 41
|53.058
|51.307
|% 79
|Merkez
|% 30,27
|% 69,73
|5.782
|13.320
|47.779
|151
|72
|% 48
|19.701
|19.102
|% 82
|Çukurca
|% 43,63
|% 56,37
|1.072
|1.385
|9.744
|32
|13
|% 41
|2.515
|2.457
|% 65
|Şemdinli
|% 56,04
|% 43,96
|5.461
|4.284
|34.823
|102
|37
|% 36
|10.168
|9.745
|% 80
|Yüksekova
|% 29,29
|% 70,71
|5.858
|14.145
|69.660
|212
|81
|% 38
|20.674
|20.003
|% 78