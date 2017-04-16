Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHakkari% 35,42% 64,5818.17333.134162.006497203% 4153.05851.307% 79Merkez% 30,27% 69,735.78213.32047.77915172% 4819.70119.102% 82Çukurca% 43,63% 56,371.0721.3859.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Hakkari% 35,42% 64,5818.17333.134162.006497203% 4153.05851.307% 79
Merkez% 30,27% 69,735.78213.32047.77915172% 4819.70119.102% 82
Çukurca% 43,63% 56,371.0721.3859.7443213% 412.5152.457% 65
Şemdinli% 56,04% 43,965.4614.28434.82310237% 3610.1689.745% 80
Yüksekova% 29,29% 70,715.85814.14569.66021281% 3820.67420.003% 78
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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