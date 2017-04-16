Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHakkari% 34,41% 65,5911.72622.353162.006497137% 2835.16534.079% 79Merkez% 30,77% 69,234.0469.10547.77915151% 3413.55813.151% 81Çukurca% 54,88% 45,125854819.744325% 161.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Hakkari
|% 34,41
|% 65,59
|11.726
|22.353
|162.006
|497
|137
|% 28
|35.165
|34.079
|% 79
|Merkez
|% 30,77
|% 69,23
|4.046
|9.105
|47.779
|151
|51
|% 34
|13.558
|13.151
|% 81
|Çukurca
|% 54,88
|% 45,12
|585
|481
|9.744
|32
|5
|% 16
|1.087
|1.066
|% 60
|Şemdinli
|% 62,01
|% 37,99
|2.868
|1.757
|34.823
|102
|19
|% 19
|4.846
|4.625
|% 79
|Yüksekova
|% 27,74
|% 72,26
|4.227
|11.010
|69.660
|212
|62
|% 29
|15.674
|15.237
|% 78