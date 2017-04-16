Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHakkari% 34,41% 65,5911.72622.353162.006497137% 2835.16534.079% 79Merkez% 30,77% 69,234.0469.10547.77915151% 3413.55813.151% 81Çukurca% 54,88% 45,125854819.744325% 161.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Hakkari% 34,41% 65,5911.72622.353162.006497137% 2835.16534.079% 79
Merkez% 30,77% 69,234.0469.10547.77915151% 3413.55813.151% 81
Çukurca% 54,88% 45,125854819.744325% 161.0871.066% 60
Şemdinli% 62,01% 37,992.8681.75734.82310219% 194.8464.625% 79
Yüksekova% 27,74% 72,264.22711.01069.66021262% 2915.67415.237% 78
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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