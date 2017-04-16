Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHakkari% 35,04% 64,969.28917.222162.006497110% 2227.32026.511% 78Merkez% 32,28% 67,723.4897.32147.77915143% 2811.13810.810% 82Çukurca% 54,88% 45,125854819.744325% 161.0851.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Hakkari% 35,04% 64,969.28917.222162.006497110% 2227.32026.511% 78
Merkez% 32,28% 67,723.4897.32147.77915143% 2811.13810.810% 82
Çukurca% 54,88% 45,125854819.744325% 161.0851.066% 60
Şemdinli% 54,28% 45,721.7831.50234.82310214% 143.3653.285% 79
Yüksekova% 30,24% 69,763.4327.91869.66021248% 2311.73211.350% 77
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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