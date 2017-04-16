Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHakkari% 35,04% 64,969.28917.222162.006497110% 2227.32026.511% 78Merkez% 32,28% 67,723.4897.32147.77915143% 2811.13810.810% 82Çukurca% 54,88% 45,125854819.744325% 161.0851.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Hakkari
|% 35,04
|% 64,96
|9.289
|17.222
|162.006
|497
|110
|% 22
|27.320
|26.511
|% 78
|Merkez
|% 32,28
|% 67,72
|3.489
|7.321
|47.779
|151
|43
|% 28
|11.138
|10.810
|% 82
|Çukurca
|% 54,88
|% 45,12
|585
|481
|9.744
|32
|5
|% 16
|1.085
|1.066
|% 60
|Şemdinli
|% 54,28
|% 45,72
|1.783
|1.502
|34.823
|102
|14
|% 14
|3.365
|3.285
|% 79
|Yüksekova
|% 30,24
|% 69,76
|3.432
|7.918
|69.660
|212
|48
|% 23
|11.732
|11.350
|% 77