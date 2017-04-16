Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gümüşhane

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGümüşhane% 75,16% 24,8454.61418.050101.312575574% 10074.10372.664% 73Merkez% 67,64% 32,3618.8829.03336.172197196% 9928.45427.915% 79Kelkit% 83,59% 16,4115.5883.06126.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gümüşhane

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Gümüşhane% 75,16% 24,8454.61418.050101.312575574% 10074.10372.664% 73
Merkez% 67,64% 32,3618.8829.03336.172197196% 9928.45427.915% 79
Kelkit% 83,59% 16,4115.5883.06126.543132132% 10018.95718.649% 71
Köse% 87,6% 12,43.0664344.7432424% 1003.5593.500% 75
Kürtün% 81,75% 18,255.9351.3259.3435959% 1007.4207.260% 79
Şiran% 74,7% 25,36.6452.25015.7659898% 1009.0978.895% 58
Torul% 69,79% 30,214.4981.9478.7466565% 1006.6166.445% 76

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