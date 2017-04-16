Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gümüşhane
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGümüşhane% 75,16% 24,8454.61418.050101.312575574% 10074.10272.664% 73Merkez% 67,64% 32,3618.8829.03336.172197196% 9928.45427.915% 79Kelkit% 83,59% 16,4115.5883.06126.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Gümüşhane
|% 75,16
|% 24,84
|54.614
|18.050
|101.312
|575
|574
|% 100
|74.102
|72.664
|% 73
|Merkez
|% 67,64
|% 32,36
|18.882
|9.033
|36.172
|197
|196
|% 99
|28.454
|27.915
|% 79
|Kelkit
|% 83,59
|% 16,41
|15.588
|3.061
|26.543
|132
|132
|% 100
|18.957
|18.649
|% 71
|Köse
|% 87,6
|% 12,4
|3.066
|434
|4.743
|24
|24
|% 100
|3.559
|3.500
|% 75
|Kürtün
|% 81,75
|% 18,25
|5.935
|1.325
|9.343
|59
|59
|% 100
|7.419
|7.260
|% 79
|Şiran
|% 74,7
|% 25,3
|6.645
|2.250
|15.765
|98
|98
|% 100
|9.097
|8.895
|% 58
|Torul
|% 69,79
|% 30,21
|4.498
|1.947
|8.746
|65
|65
|% 100
|6.616
|6.445
|% 76