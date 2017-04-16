Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gümüşhane
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGümüşhane% 75,14% 24,8654.51718.035101.312575574% 10073.97572.552% 73Merkez% 67,6% 32,418.8409.02936.172197196% 9928.40527.869% 79Kelkit% 83,59% 16,4115.5903.06126.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Gümüşhane
|% 75,14
|% 24,86
|54.517
|18.035
|101.312
|575
|574
|% 100
|73.975
|72.552
|% 73
|Merkez
|% 67,6
|% 32,4
|18.840
|9.029
|36.172
|197
|196
|% 99
|28.405
|27.869
|% 79
|Kelkit
|% 83,59
|% 16,41
|15.590
|3.061
|26.543
|132
|132
|% 100
|18.952
|18.651
|% 71
|Köse
|% 87,63
|% 12,37
|3.074
|434
|4.743
|24
|24
|% 100
|3.565
|3.508
|% 75
|Kürtün
|% 81,71
|% 18,29
|5.870
|1.314
|9.343
|59
|59
|% 100
|7.340
|7.184
|% 79
|Şiran
|% 74,7
|% 25,3
|6.645
|2.250
|15.765
|98
|98
|% 100
|9.097
|8.895
|% 58
|Torul
|% 69,79
|% 30,21
|4.498
|1.947
|8.746
|65
|65
|% 100
|6.616
|6.445
|% 76