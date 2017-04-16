Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gümüşhane
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGümüşhane% 75,11% 24,8954.42818.033101.312575572% 9973.79672.461% 73Merkez% 67,49% 32,5118.6969.00636.172197194% 9828.23227.702% 78Kelkit% 83,61% 16,3915.6103.06126.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Gümüşhane
|% 75,11
|% 24,89
|54.428
|18.033
|101.312
|575
|572
|% 99
|73.796
|72.461
|% 73
|Merkez
|% 67,49
|% 32,51
|18.696
|9.006
|36.172
|197
|194
|% 98
|28.232
|27.702
|% 78
|Kelkit
|% 83,61
|% 16,39
|15.610
|3.061
|26.543
|132
|132
|% 100
|18.968
|18.671
|% 71
|Köse
|% 87,63
|% 12,37
|3.074
|434
|4.743
|24
|24
|% 100
|3.565
|3.508
|% 75
|Kürtün
|% 81,71
|% 18,29
|5.870
|1.314
|9.343
|59
|59
|% 100
|7.340
|7.184
|% 79
|Şiran
|% 74,68
|% 25,32
|6.682
|2.266
|15.765
|98
|98
|% 100
|9.123
|8.948
|% 58
|Torul
|% 69,73
|% 30,27
|4.496
|1.952
|8.746
|65
|65
|% 100
|6.568
|6.448
|% 75