Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gümüşhane

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGümüşhane% 75,11% 24,8954.42818.033101.312575572% 9973.79672.461% 73Merkez% 67,49% 32,5118.6969.00636.172197194% 9828.23227.702% 78Kelkit% 83,61% 16,3915.6103.06126.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gümüşhane

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Gümüşhane% 75,11% 24,8954.42818.033101.312575572% 9973.79672.461% 73
Merkez% 67,49% 32,5118.6969.00636.172197194% 9828.23227.702% 78
Kelkit% 83,61% 16,3915.6103.06126.543132132% 10018.96818.671% 71
Köse% 87,63% 12,373.0744344.7432424% 1003.5653.508% 75
Kürtün% 81,71% 18,295.8701.3149.3435959% 1007.3407.184% 79
Şiran% 74,68% 25,326.6822.26615.7659898% 1009.1238.948% 58
Torul% 69,73% 30,274.4961.9528.7466565% 1006.5686.448% 75
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>