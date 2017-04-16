Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gümüşhane
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGümüşhane% 75,15% 24,8554.20117.925101.312575568% 9973.43572.126% 73Merkez% 67,42% 32,5818.4638.92136.172197192% 9727.91527.384% 78Kelkit% 83,72% 16,2815.6073.03626.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Gümüşhane
|% 75,15
|% 24,85
|54.201
|17.925
|101.312
|575
|568
|% 99
|73.435
|72.126
|% 73
|Merkez
|% 67,42
|% 32,58
|18.463
|8.921
|36.172
|197
|192
|% 97
|27.915
|27.384
|% 78
|Kelkit
|% 83,72
|% 16,28
|15.607
|3.036
|26.543
|132
|130
|% 98
|18.934
|18.643
|% 71
|Köse
|% 87,63
|% 12,37
|3.074
|434
|4.743
|24
|24
|% 100
|3.565
|3.508
|% 75
|Kürtün
|% 81,71
|% 18,29
|5.870
|1.314
|9.343
|59
|59
|% 100
|7.340
|7.184
|% 79
|Şiran
|% 74,66
|% 25,34
|6.682
|2.268
|15.765
|98
|98
|% 100
|9.125
|8.950
|% 58
|Torul
|% 69,77
|% 30,23
|4.505
|1.952
|8.746
|65
|65
|% 100
|6.556
|6.457
|% 75