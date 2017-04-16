Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gümüşhane

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGümüşhane% 75,16% 24,8452.99917.515101.312575559% 9771.79170.514% 73Merkez% 67,39% 32,6118.0098.71536.172197188% 9527.24426.724% 78Kelkit% 83,99% 16,0114.8592.83226.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gümüşhane

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Gümüşhane% 75,16% 24,8452.99917.515101.312575559% 9771.79170.514% 73
Merkez% 67,39% 32,6118.0098.71536.172197188% 9527.24426.724% 78
Kelkit% 83,99% 16,0114.8592.83226.543132125% 9517.97117.691% 71
Köse% 87,63% 12,373.0744344.7432424% 1003.5653.508% 75
Kürtün% 81,71% 18,295.8701.3149.3435959% 1007.3407.184% 79
Şiran% 74,66% 25,346.6822.26815.7659898% 1009.1258.950% 58
Torul% 69,77% 30,234.5051.9528.7466565% 1006.5466.457% 75
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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