Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gümüşhane
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGümüşhane% 75,16% 24,8452.99917.515101.312575559% 9771.79170.514% 73Merkez% 67,39% 32,6118.0098.71536.172197188% 9527.24426.724% 78Kelkit% 83,99% 16,0114.8592.83226.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Gümüşhane
|% 75,16
|% 24,84
|52.999
|17.515
|101.312
|575
|559
|% 97
|71.791
|70.514
|% 73
|Merkez
|% 67,39
|% 32,61
|18.009
|8.715
|36.172
|197
|188
|% 95
|27.244
|26.724
|% 78
|Kelkit
|% 83,99
|% 16,01
|14.859
|2.832
|26.543
|132
|125
|% 95
|17.971
|17.691
|% 71
|Köse
|% 87,63
|% 12,37
|3.074
|434
|4.743
|24
|24
|% 100
|3.565
|3.508
|% 75
|Kürtün
|% 81,71
|% 18,29
|5.870
|1.314
|9.343
|59
|59
|% 100
|7.340
|7.184
|% 79
|Şiran
|% 74,66
|% 25,34
|6.682
|2.268
|15.765
|98
|98
|% 100
|9.125
|8.950
|% 58
|Torul
|% 69,77
|% 30,23
|4.505
|1.952
|8.746
|65
|65
|% 100
|6.546
|6.457
|% 75