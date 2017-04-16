Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gümüşhane
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGümüşhane% 75,32% 24,6850.42716.519101.312575531% 9268.14566.946% 73Merkez% 67,35% 32,6516.7138.10336.172197177% 9025.30124.816% 78Kelkit% 84,21% 15,7913.9772.62026.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Gümüşhane
|% 75,32
|% 24,68
|50.427
|16.519
|101.312
|575
|531
|% 92
|68.145
|66.946
|% 73
|Merkez
|% 67,35
|% 32,65
|16.713
|8.103
|36.172
|197
|177
|% 90
|25.301
|24.816
|% 78
|Kelkit
|% 84,21
|% 15,79
|13.977
|2.620
|26.543
|132
|118
|% 89
|16.855
|16.597
|% 72
|Köse
|% 87,48
|% 12,52
|2.997
|429
|4.743
|24
|22
|% 92
|3.483
|3.426
|% 75
|Kürtün
|% 81,71
|% 18,29
|5.870
|1.314
|9.343
|59
|59
|% 100
|7.340
|7.184
|% 79
|Şiran
|% 75,33
|% 24,67
|6.464
|2.117
|15.765
|98
|91
|% 93
|8.756
|8.581
|% 57
|Torul
|% 69,47
|% 30,53
|4.406
|1.936
|8.746
|65
|64
|% 98
|6.410
|6.342
|% 74