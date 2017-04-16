Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gümüşhane

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGümüşhane% 75,32% 24,6850.42716.519101.312575531% 9268.14566.946% 73Merkez% 67,35% 32,6516.7138.10336.172197177% 9025.30124.816% 78Kelkit% 84,21% 15,7913.9772.62026.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gümüşhane

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Gümüşhane% 75,32% 24,6850.42716.519101.312575531% 9268.14566.946% 73
Merkez% 67,35% 32,6516.7138.10336.172197177% 9025.30124.816% 78
Kelkit% 84,21% 15,7913.9772.62026.543132118% 8916.85516.597% 72
Köse% 87,48% 12,522.9974294.7432422% 923.4833.426% 75
Kürtün% 81,71% 18,295.8701.3149.3435959% 1007.3407.184% 79
Şiran% 75,33% 24,676.4642.11715.7659891% 938.7568.581% 57
Torul% 69,47% 30,534.4061.9368.7466564% 986.4106.342% 74
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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