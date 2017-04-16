Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gümüşhane

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGümüşhane% 75,46% 24,5446.18115.019101.312575485% 8462.33161.200% 72Merkez% 66,98% 33,0215.2747.52936.172197161% 8223.25122.803% 78Kelkit% 84,13% 15,8712.6022.37726.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gümüşhane

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Gümüşhane% 75,46% 24,5446.18115.019101.312575485% 8462.33161.200% 72
Merkez% 66,98% 33,0215.2747.52936.172197161% 8223.25122.803% 78
Kelkit% 84,13% 15,8712.6022.37726.543132104% 7915.21714.979% 71
Köse% 87,95% 12,052.8313884.7432421% 883.2753.219% 76
Kürtün% 81,69% 18,315.8421.3099.3435958% 987.3077.151% 79
Şiran% 74,89% 25,116.1682.06815.7659889% 918.4088.236% 57
Torul% 71,99% 28,013.4641.3488.7466552% 804.8734.812% 74
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Gümüşhane, Kürtün, Kelkit, Torul, Şiran, Ysk, Sandık, Hayır, Evet
9