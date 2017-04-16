Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gümüşhane
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGümüşhane% 75,46% 24,5446.18115.019101.312575485% 8462.33161.200% 72Merkez% 66,98% 33,0215.2747.52936.172197161% 8223.25122.803% 78Kelkit% 84,13% 15,8712.6022.37726.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Gümüşhane
|% 75,46
|% 24,54
|46.181
|15.019
|101.312
|575
|485
|% 84
|62.331
|61.200
|% 72
|Merkez
|% 66,98
|% 33,02
|15.274
|7.529
|36.172
|197
|161
|% 82
|23.251
|22.803
|% 78
|Kelkit
|% 84,13
|% 15,87
|12.602
|2.377
|26.543
|132
|104
|% 79
|15.217
|14.979
|% 71
|Köse
|% 87,95
|% 12,05
|2.831
|388
|4.743
|24
|21
|% 88
|3.275
|3.219
|% 76
|Kürtün
|% 81,69
|% 18,31
|5.842
|1.309
|9.343
|59
|58
|% 98
|7.307
|7.151
|% 79
|Şiran
|% 74,89
|% 25,11
|6.168
|2.068
|15.765
|98
|89
|% 91
|8.408
|8.236
|% 57
|Torul
|% 71,99
|% 28,01
|3.464
|1.348
|8.746
|65
|52
|% 80
|4.873
|4.812
|% 74