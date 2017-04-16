Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Giresun
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGiresun% 61,71% 38,29164.536102.071327.8821.2431.243% 100271.353266.607% 83Merkez% 49,45% 50,5540.21541.11697.069282282% 10082.62581.331% 85Alucra% 83,54% 16,464.0217928.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Giresun
|% 61,71
|% 38,29
|164.536
|102.071
|327.882
|1.243
|1.243
|% 100
|271.353
|266.607
|% 83
|Merkez
|% 49,45
|% 50,55
|40.215
|41.116
|97.069
|282
|282
|% 100
|82.625
|81.331
|% 85
|Alucra
|% 83,54
|% 16,46
|4.021
|792
|8.649
|55
|55
|% 100
|4.926
|4.813
|% 57
|Bulancak
|% 63,41
|% 36,59
|26.350
|15.203
|48.787
|167
|167
|% 100
|42.203
|41.553
|% 87
|Çamoluk
|% 87,57
|% 12,43
|2.917
|414
|4.434
|37
|37
|% 100
|3.380
|3.331
|% 76
|Çanakçı
|% 75,16
|% 24,84
|2.996
|990
|4.858
|24
|24
|% 100
|4.113
|3.986
|% 85
|Dereli
|% 78,32
|% 21,68
|10.025
|2.775
|16.022
|64
|64
|% 100
|13.065
|12.800
|% 82
|Doğankent
|% 73,82
|% 26,18
|3.008
|1.067
|4.839
|20
|20
|% 100
|4.169
|4.075
|% 86
|Espiye
|% 63,9
|% 36,1
|12.959
|7.322
|25.073
|81
|81
|% 100
|20.654
|20.281
|% 82
|Eynesil
|% 62,63
|% 37,37
|4.891
|2.918
|9.861
|36
|36
|% 100
|8.027
|7.809
|% 81
|Görele
|% 58,7
|% 41,3
|10.701
|7.528
|24.174
|110
|110
|% 100
|18.426
|18.229
|% 76
|Güce
|% 79,63
|% 20,37
|4.133
|1.057
|5.943
|24
|24
|% 100
|5.266
|5.190
|% 89
|Keşap
|% 60,44
|% 39,56
|8.123
|5.317
|17.104
|74
|74
|% 100
|13.763
|13.440
|% 80
|Piraziz
|% 58,03
|% 41,97
|4.902
|3.545
|10.098
|40
|40
|% 100
|8.596
|8.447
|% 85
|Şebinkarahisar
|% 76,69
|% 23,31
|9.022
|2.742
|15.240
|92
|92
|% 100
|11.949
|11.764
|% 78
|Tirebolu
|% 62,46
|% 37,54
|12.177
|7.318
|23.836
|90
|90
|% 100
|19.946
|19.495
|% 84
|Yağlıdere
|% 80,45
|% 19,55
|8.096
|1.967
|11.895
|47
|47
|% 100
|10.245
|10.063
|% 86