Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Giresun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGiresun% 61,72% 38,28164.545102.036327.8821.2431.243% 100271.296266.581% 83Merkez% 49,45% 50,5540.21541.11697.069282282% 10082.59781.331% 85Alucra% 83,54% 16,464.0217928.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Giresun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Giresun% 61,72% 38,28164.545102.036327.8821.2431.243% 100271.296266.581% 83
Merkez% 49,45% 50,5540.21541.11697.069282282% 10082.59781.331% 85
Alucra% 83,54% 16,464.0217928.6495555% 1004.9264.813% 57
Bulancak% 63,46% 36,5426.35015.17148.787167167% 10042.16541.521% 86
Çamoluk% 87,57% 12,432.9174144.4343737% 1003.3803.331% 76
Çanakçı% 75,16% 24,842.9969904.8582424% 1004.1133.986% 85
Dereli% 78,34% 21,6610.0342.77516.0226464% 10013.08012.809% 82
Doğankent% 73,82% 26,183.0081.0674.8392020% 1004.1694.075% 86
Espiye% 63,91% 36,0912.9597.31925.0738181% 10020.65020.278% 82
Eynesil% 62,63% 37,374.8912.9189.8613636% 1008.0277.809% 81
Görele% 58,7% 41,310.7017.52824.174110110% 10018.42618.229% 76
Güce% 79,63% 20,374.1331.0575.9432424% 1005.2665.190% 89
Keşap% 60,44% 39,568.1235.31717.1047474% 10013.76213.440% 80
Piraziz% 58,03% 41,974.9023.54510.0984040% 1008.5968.447% 85
Şebinkarahisar% 76,69% 23,319.0222.74215.2409292% 10011.95011.764% 78
Tirebolu% 62,46% 37,5412.1777.31823.8369090% 10019.94319.495% 84
Yağlıdere% 80,45% 19,558.0961.96711.8954747% 10010.24610.063% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Şebinkarahisar, Yağlıdere, Doğankent, Bulancak, Tirebolu, Piraziz, Eynesil, Giresun, Çanakçı