Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Giresun
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGiresun% 61,73% 38,27164.562102.016327.8821.2431.243% 100271.232266.578% 83Merkez% 49,45% 50,5540.21541.11697.069282282% 10082.58581.331% 85Alucra% 83,54% 16,464.0217928.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Giresun
|% 61,73
|% 38,27
|164.562
|102.016
|327.882
|1.243
|1.243
|% 100
|271.232
|266.578
|% 83
|Merkez
|% 49,45
|% 50,55
|40.215
|41.116
|97.069
|282
|282
|% 100
|82.585
|81.331
|% 85
|Alucra
|% 83,54
|% 16,46
|4.021
|792
|8.649
|55
|55
|% 100
|4.926
|4.813
|% 57
|Bulancak
|% 63,46
|% 36,54
|26.350
|15.170
|48.787
|167
|167
|% 100
|42.158
|41.520
|% 86
|Çamoluk
|% 87,57
|% 12,43
|2.917
|414
|4.434
|37
|37
|% 100
|3.380
|3.331
|% 76
|Çanakçı
|% 75,16
|% 24,84
|2.996
|990
|4.858
|24
|24
|% 100
|4.113
|3.986
|% 85
|Dereli
|% 78,34
|% 21,66
|10.034
|2.775
|16.022
|64
|64
|% 100
|13.078
|12.809
|% 82
|Doğankent
|% 73,82
|% 26,18
|3.008
|1.067
|4.839
|20
|20
|% 100
|4.169
|4.075
|% 86
|Espiye
|% 63,98
|% 36,02
|12.968
|7.302
|25.073
|81
|81
|% 100
|20.635
|20.270
|% 82
|Eynesil
|% 62,63
|% 37,37
|4.891
|2.918
|9.861
|36
|36
|% 100
|8.027
|7.809
|% 81
|Görele
|% 58,7
|% 41,3
|10.701
|7.528
|24.174
|110
|110
|% 100
|18.426
|18.229
|% 76
|Güce
|% 79,63
|% 20,37
|4.133
|1.057
|5.943
|24
|24
|% 100
|5.266
|5.190
|% 89
|Keşap
|% 60,44
|% 39,56
|8.124
|5.317
|17.104
|74
|74
|% 100
|13.762
|13.441
|% 80
|Piraziz
|% 58,03
|% 41,97
|4.902
|3.545
|10.098
|40
|40
|% 100
|8.595
|8.447
|% 85
|Şebinkarahisar
|% 76,69
|% 23,31
|9.022
|2.742
|15.240
|92
|92
|% 100
|11.924
|11.764
|% 78
|Tirebolu
|% 62,46
|% 37,54
|12.178
|7.318
|23.836
|90
|90
|% 100
|19.939
|19.496
|% 84
|Yağlıdere
|% 80,48
|% 19,52
|8.102
|1.965
|11.895
|47
|47
|% 100
|10.249
|10.067
|% 86