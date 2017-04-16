Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Giresun
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGiresun% 61,77% 38,23164.474101.812327.8821.2431.243% 100270.814266.286% 83Merkez% 49,45% 50,5540.21441.11597.069282282% 10082.56581.329% 85Alucra% 83,55% 16,454.0237928.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Giresun
|% 61,77
|% 38,23
|164.474
|101.812
|327.882
|1.243
|1.243
|% 100
|270.814
|266.286
|% 83
|Merkez
|% 49,45
|% 50,55
|40.214
|41.115
|97.069
|282
|282
|% 100
|82.565
|81.329
|% 85
|Alucra
|% 83,55
|% 16,45
|4.023
|792
|8.649
|55
|55
|% 100
|4.925
|4.815
|% 57
|Bulancak
|% 63,75
|% 36,25
|26.349
|14.981
|48.787
|167
|167
|% 100
|41.952
|41.330
|% 86
|Çamoluk
|% 87,57
|% 12,43
|2.917
|414
|4.434
|37
|37
|% 100
|3.380
|3.331
|% 76
|Çanakçı
|% 75,16
|% 24,84
|2.996
|990
|4.858
|24
|24
|% 100
|4.113
|3.986
|% 85
|Dereli
|% 78,34
|% 21,66
|10.034
|2.775
|16.022
|64
|64
|% 100
|13.077
|12.809
|% 82
|Doğankent
|% 73,82
|% 26,18
|3.008
|1.067
|4.839
|20
|20
|% 100
|4.169
|4.075
|% 86
|Espiye
|% 63,98
|% 36,02
|12.968
|7.301
|25.073
|81
|81
|% 100
|20.605
|20.269
|% 82
|Eynesil
|% 62,61
|% 37,39
|4.891
|2.921
|9.861
|36
|36
|% 100
|8.004
|7.812
|% 81
|Görele
|% 58,7
|% 41,3
|10.701
|7.528
|24.174
|110
|110
|% 100
|18.426
|18.229
|% 76
|Güce
|% 79,64
|% 20,36
|4.134
|1.057
|5.943
|24
|24
|% 100
|5.267
|5.191
|% 89
|Keşap
|% 60,44
|% 39,56
|8.124
|5.317
|17.104
|74
|74
|% 100
|13.761
|13.441
|% 80
|Piraziz
|% 58,03
|% 41,97
|4.902
|3.545
|10.098
|40
|40
|% 100
|8.587
|8.447
|% 85
|Şebinkarahisar
|% 76,84
|% 23,16
|9.031
|2.722
|15.240
|92
|92
|% 100
|11.890
|11.753
|% 78
|Tirebolu
|% 62,46
|% 37,54
|12.180
|7.320
|23.836
|90
|90
|% 100
|19.942
|19.500
|% 84
|Yağlıdere
|% 80,27
|% 19,73
|8.002
|1.967
|11.895
|47
|47
|% 100
|10.151
|9.969
|% 85