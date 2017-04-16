Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Giresun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGiresun% 61,67% 38,33163.779101.791327.8821.2431.241% 100270.077265.570% 83Merkez% 49,45% 50,5540.21441.11597.069282282% 10082.55681.329% 85Alucra% 83,55% 16,454.0237928.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Giresun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Giresun% 61,67% 38,33163.779101.791327.8821.2431.241% 100270.077265.570% 83
Merkez% 49,45% 50,5540.21441.11597.069282282% 10082.55681.329% 85
Alucra% 83,55% 16,454.0237928.6495555% 1004.9254.815% 57
Bulancak% 63,75% 36,2526.35014.98148.787167167% 10041.95541.331% 86
Çamoluk% 87,57% 12,432.9174144.4343737% 1003.3803.331% 76
Çanakçı% 75,16% 24,842.9969904.8582424% 1004.1133.986% 85
Dereli% 78,34% 21,6610.0342.77516.0226464% 10013.07512.809% 82
Doğankent% 73,82% 26,183.0081.0674.8392020% 1004.1694.075% 86
Espiye% 63,77% 36,2312.8497.30125.0738181% 10020.57120.150% 82
Eynesil% 62,61% 37,394.8912.9219.8613636% 1007.9957.812% 81
Görele% 58,7% 41,310.7017.52824.174110110% 10018.42618.229% 76
Güce% 76,04% 23,963.9471.2445.9432424% 1005.2685.191% 89
Keşap% 60,44% 39,568.1245.31717.1047474% 10013.76113.441% 80
Piraziz% 58,03% 41,974.9023.54510.0984040% 1008.5858.447% 85
Şebinkarahisar% 76,83% 23,179.0312.72315.2409292% 10011.88711.754% 78
Tirebolu% 62,38% 37,6211.7907.11123.8369088% 9819.28118.901% 83
Yağlıdere% 80,27% 19,738.0021.96711.8954747% 10010.1309.969% 85
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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