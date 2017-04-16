Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Giresun
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGiresun% 61,68% 38,32162.440100.913327.8821.2431.233% 99267.790263.353% 82Merkez% 49,45% 50,5540.21441.11597.069282282% 10082.55681.329% 85Alucra% 83,53% 16,474.0137918.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Giresun
|% 61,68
|% 38,32
|162.440
|100.913
|327.882
|1.243
|1.233
|% 99
|267.790
|263.353
|% 82
|Merkez
|% 49,45
|% 50,55
|40.214
|41.115
|97.069
|282
|282
|% 100
|82.556
|81.329
|% 85
|Alucra
|% 83,53
|% 16,47
|4.013
|791
|8.649
|55
|54
|% 98
|4.914
|4.804
|% 57
|Bulancak
|% 63,91
|% 36,09
|26.350
|14.881
|48.787
|167
|167
|% 100
|41.855
|41.231
|% 86
|Çamoluk
|% 87,57
|% 12,43
|2.917
|414
|4.434
|37
|37
|% 100
|3.380
|3.331
|% 76
|Çanakçı
|% 75,16
|% 24,84
|2.996
|990
|4.858
|24
|24
|% 100
|4.114
|3.986
|% 85
|Dereli
|% 78,33
|% 21,67
|10.033
|2.775
|16.022
|64
|64
|% 100
|13.075
|12.808
|% 82
|Doğankent
|% 73,82
|% 26,18
|3.008
|1.067
|4.839
|20
|20
|% 100
|4.169
|4.075
|% 86
|Espiye
|% 63,9
|% 36,1
|12.491
|7.056
|25.073
|81
|79
|% 98
|19.958
|19.547
|% 82
|Eynesil
|% 62,61
|% 37,39
|4.891
|2.921
|9.861
|36
|36
|% 100
|7.988
|7.812
|% 81
|Görele
|% 58,7
|% 41,3
|10.701
|7.528
|24.174
|110
|110
|% 100
|18.426
|18.229
|% 76
|Güce
|% 76,03
|% 23,97
|3.946
|1.244
|5.943
|24
|24
|% 100
|5.267
|5.190
|% 89
|Keşap
|% 60,44
|% 39,56
|8.124
|5.317
|17.104
|74
|74
|% 100
|13.759
|13.441
|% 80
|Piraziz
|% 58,06
|% 41,94
|4.908
|3.545
|10.098
|40
|40
|% 100
|8.591
|8.453
|% 85
|Şebinkarahisar
|% 76,83
|% 23,17
|9.031
|2.723
|15.240
|92
|92
|% 100
|11.884
|11.754
|% 78
|Tirebolu
|% 62,18
|% 37,82
|10.815
|6.579
|23.836
|90
|83
|% 92
|17.724
|17.394
|% 83
|Yağlıdere
|% 80,27
|% 19,73
|8.002
|1.967
|11.895
|47
|47
|% 100
|10.130
|9.969
|% 85