Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Giresun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGiresun% 61,95% 38,05159.66898.066327.8821.2431.214% 98261.895257.734% 82Merkez% 49,64% 50,3638.33038.89097.069282269% 9578.37177.220% 85Alucra% 83,47% 16,533.9887908.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Giresun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Giresun% 61,95% 38,05159.66898.066327.8821.2431.214% 98261.895257.734% 82
Merkez% 49,64% 50,3638.33038.89097.069282269% 9578.37177.220% 85
Alucra% 83,47% 16,533.9887908.6495553% 964.8874.778% 57
Bulancak% 63,95% 36,0526.14814.73848.787167166% 9941.50040.886% 86
Çamoluk% 87,57% 12,432.9174144.4343737% 1003.3803.331% 76
Çanakçı% 75,16% 24,842.9969904.8582424% 1004.1143.986% 85
Dereli% 78,32% 21,6810.0382.77816.0226464% 10013.08312.816% 82
Doğankent% 73,82% 26,183.0081.0674.8392020% 1004.1694.075% 86
Espiye% 64% 3611.8876.68725.0738176% 9418.96118.574% 82
Eynesil% 62,61% 37,394.8912.9219.8613636% 1007.9867.812% 81
Görele% 58,71% 41,2910.7027.52824.174110110% 10018.30418.230% 76
Güce% 76,03% 23,973.9461.2445.9432424% 1005.2675.190% 89
Keşap% 60,44% 39,568.1245.31717.1047474% 10013.75913.441% 80
Piraziz% 58,06% 41,944.9083.54510.0984040% 1008.5908.453% 85
Şebinkarahisar% 76,84% 23,169.0332.72315.2409292% 10011.85711.756% 78
Tirebolu% 62,44% 37,5610.7506.46723.8369082% 9117.53717.217% 83
Yağlıdere% 80,27% 19,738.0021.96711.8954747% 10010.1309.969% 85
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Şebinkarahisar, Yağlıdere, Doğankent, Bulancak, Tirebolu, Piraziz, Eynesil, Giresun, Çanakçı