Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Giresun
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGiresun% 61,95% 38,05159.66898.066327.8821.2431.214% 98261.895257.734% 82Merkez% 49,64% 50,3638.33038.89097.069282269% 9578.37177.220% 85Alucra% 83,47% 16,533.9887908.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Giresun
|% 61,95
|% 38,05
|159.668
|98.066
|327.882
|1.243
|1.214
|% 98
|261.895
|257.734
|% 82
|Merkez
|% 49,64
|% 50,36
|38.330
|38.890
|97.069
|282
|269
|% 95
|78.371
|77.220
|% 85
|Alucra
|% 83,47
|% 16,53
|3.988
|790
|8.649
|55
|53
|% 96
|4.887
|4.778
|% 57
|Bulancak
|% 63,95
|% 36,05
|26.148
|14.738
|48.787
|167
|166
|% 99
|41.500
|40.886
|% 86
|Çamoluk
|% 87,57
|% 12,43
|2.917
|414
|4.434
|37
|37
|% 100
|3.380
|3.331
|% 76
|Çanakçı
|% 75,16
|% 24,84
|2.996
|990
|4.858
|24
|24
|% 100
|4.114
|3.986
|% 85
|Dereli
|% 78,32
|% 21,68
|10.038
|2.778
|16.022
|64
|64
|% 100
|13.083
|12.816
|% 82
|Doğankent
|% 73,82
|% 26,18
|3.008
|1.067
|4.839
|20
|20
|% 100
|4.169
|4.075
|% 86
|Espiye
|% 64
|% 36
|11.887
|6.687
|25.073
|81
|76
|% 94
|18.961
|18.574
|% 82
|Eynesil
|% 62,61
|% 37,39
|4.891
|2.921
|9.861
|36
|36
|% 100
|7.986
|7.812
|% 81
|Görele
|% 58,71
|% 41,29
|10.702
|7.528
|24.174
|110
|110
|% 100
|18.304
|18.230
|% 76
|Güce
|% 76,03
|% 23,97
|3.946
|1.244
|5.943
|24
|24
|% 100
|5.267
|5.190
|% 89
|Keşap
|% 60,44
|% 39,56
|8.124
|5.317
|17.104
|74
|74
|% 100
|13.759
|13.441
|% 80
|Piraziz
|% 58,06
|% 41,94
|4.908
|3.545
|10.098
|40
|40
|% 100
|8.590
|8.453
|% 85
|Şebinkarahisar
|% 76,84
|% 23,16
|9.033
|2.723
|15.240
|92
|92
|% 100
|11.857
|11.756
|% 78
|Tirebolu
|% 62,44
|% 37,56
|10.750
|6.467
|23.836
|90
|82
|% 91
|17.537
|17.217
|% 83
|Yağlıdere
|% 80,27
|% 19,73
|8.002
|1.967
|11.895
|47
|47
|% 100
|10.130
|9.969
|% 85