Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Giresun
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGiresun% 62,86% 37,14145.21285.799327.8821.2431.096% 88234.840231.011% 82Merkez% 50,87% 49,1334.23433.05797.069282238% 8468.32267.291% 85Alucra% 83,8% 16,23.7807318.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Giresun
|% 62,86
|% 37,14
|145.212
|85.799
|327.882
|1.243
|1.096
|% 88
|234.840
|231.011
|% 82
|Merkez
|% 50,87
|% 49,13
|34.234
|33.057
|97.069
|282
|238
|% 84
|68.322
|67.291
|% 85
|Alucra
|% 83,8
|% 16,2
|3.780
|731
|8.649
|55
|50
|% 91
|4.608
|4.511
|% 57
|Bulancak
|% 64,22
|% 35,78
|24.398
|13.592
|48.787
|167
|156
|% 93
|38.546
|37.990
|% 86
|Çamoluk
|% 87,57
|% 12,43
|2.917
|414
|4.434
|37
|37
|% 100
|3.380
|3.331
|% 76
|Çanakçı
|% 75,16
|% 24,84
|2.995
|990
|4.858
|24
|24
|% 100
|4.113
|3.985
|% 85
|Dereli
|% 78,33
|% 21,67
|10.040
|2.778
|16.022
|64
|64
|% 100
|13.085
|12.818
|% 82
|Doğankent
|% 73,82
|% 26,18
|3.008
|1.067
|4.839
|20
|20
|% 100
|4.169
|4.075
|% 86
|Espiye
|% 64,32
|% 35,68
|10.245
|5.682
|25.073
|81
|67
|% 83
|16.273
|15.927
|% 82
|Eynesil
|% 62,61
|% 37,39
|4.891
|2.921
|9.861
|36
|36
|% 100
|7.984
|7.812
|% 81
|Görele
|% 56,74
|% 43,26
|6.115
|4.663
|24.174
|110
|61
|% 55
|10.831
|10.778
|% 75
|Güce
|% 76,04
|% 23,96
|3.947
|1.244
|5.943
|24
|24
|% 100
|5.268
|5.191
|% 89
|Keşap
|% 60,7
|% 39,3
|7.976
|5.165
|17.104
|74
|71
|% 96
|13.457
|13.141
|% 80
|Piraziz
|% 58,29
|% 41,71
|4.754
|3.402
|10.098
|40
|39
|% 98
|8.287
|8.156
|% 85
|Şebinkarahisar
|% 76,94
|% 23,06
|8.783
|2.633
|15.240
|92
|90
|% 98
|11.508
|11.416
|% 78
|Tirebolu
|% 63,09
|% 36,91
|9.424
|5.513
|23.836
|90
|73
|% 81
|15.200
|14.937
|% 83
|Yağlıdere
|% 79,83
|% 20,17
|7.705
|1.947
|11.895
|47
|46
|% 98
|9.809
|9.652
|% 85