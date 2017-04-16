Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Giresun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGiresun% 62,86% 37,14145.21285.799327.8821.2431.096% 88234.840231.011% 82Merkez% 50,87% 49,1334.23433.05797.069282238% 8468.32267.291% 85Alucra% 83,8% 16,23.7807318.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Giresun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Giresun% 62,86% 37,14145.21285.799327.8821.2431.096% 88234.840231.011% 82
Merkez% 50,87% 49,1334.23433.05797.069282238% 8468.32267.291% 85
Alucra% 83,8% 16,23.7807318.6495550% 914.6084.511% 57
Bulancak% 64,22% 35,7824.39813.59248.787167156% 9338.54637.990% 86
Çamoluk% 87,57% 12,432.9174144.4343737% 1003.3803.331% 76
Çanakçı% 75,16% 24,842.9959904.8582424% 1004.1133.985% 85
Dereli% 78,33% 21,6710.0402.77816.0226464% 10013.08512.818% 82
Doğankent% 73,82% 26,183.0081.0674.8392020% 1004.1694.075% 86
Espiye% 64,32% 35,6810.2455.68225.0738167% 8316.27315.927% 82
Eynesil% 62,61% 37,394.8912.9219.8613636% 1007.9847.812% 81
Görele% 56,74% 43,266.1154.66324.17411061% 5510.83110.778% 75
Güce% 76,04% 23,963.9471.2445.9432424% 1005.2685.191% 89
Keşap% 60,7% 39,37.9765.16517.1047471% 9613.45713.141% 80
Piraziz% 58,29% 41,714.7543.40210.0984039% 988.2878.156% 85
Şebinkarahisar% 76,94% 23,068.7832.63315.2409290% 9811.50811.416% 78
Tirebolu% 63,09% 36,919.4245.51323.8369073% 8115.20014.937% 83
Yağlıdere% 79,83% 20,177.7051.94711.8954746% 989.8099.652% 85
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Şebinkarahisar, Yağlıdere, Doğankent, Bulancak, Tirebolu, Piraziz, Eynesil, Giresun, Çanakçı