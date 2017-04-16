Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gaziantep
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGaziantep% 62,47% 37,53603.931362.8971.180.9383.3423.342% 100982.569966.828% 83Araban% 66,79% 33,2110.8285.38519.8317979% 10016.56216.213% 84İslahiye% 63,22% 36,7822.62013.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Gaziantep
|% 62,47
|% 37,53
|603.931
|362.897
|1.180.938
|3.342
|3.342
|% 100
|982.569
|966.828
|% 83
|Araban
|% 66,79
|% 33,21
|10.828
|5.385
|19.831
|79
|79
|% 100
|16.562
|16.213
|% 84
|İslahiye
|% 63,22
|% 36,78
|22.620
|13.162
|42.523
|141
|141
|% 100
|36.527
|35.782
|% 86
|Karkamış
|% 58,86
|% 41,14
|3.303
|2.309
|6.496
|43
|43
|% 100
|5.721
|5.612
|% 88
|Nizip
|% 67,17
|% 32,83
|47.054
|22.997
|86.090
|278
|278
|% 100
|71.261
|70.051
|% 83
|Nurdağı
|% 76,35
|% 23,65
|16.030
|4.965
|24.996
|91
|91
|% 100
|21.300
|20.995
|% 85
|Oğuzeli
|% 66,37
|% 33,63
|11.019
|5.583
|19.735
|113
|113
|% 100
|16.882
|16.602
|% 86
|Şahinbey
|% 61,26
|% 38,74
|264.001
|166.953
|530.383
|1.394
|1.394
|% 100
|437.426
|430.954
|% 82
|Şehitkamil
|% 61,58
|% 38,42
|221.459
|138.143
|438.371
|1.148
|1.148
|% 100
|365.684
|359.602
|% 83
|Yavuzeli
|% 69,14
|% 30,86
|7.617
|3.400
|12.513
|55
|55
|% 100
|11.206
|11.017
|% 90