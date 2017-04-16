Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gaziantep

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGaziantep% 62,47% 37,53603.931362.8971.180.9383.3423.342% 100982.569966.828% 83Araban% 66,79% 33,2110.8285.38519.8317979% 10016.56216.213% 84İslahiye% 63,22% 36,7822.62013.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gaziantep

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Gaziantep% 62,47% 37,53603.931362.8971.180.9383.3423.342% 100982.569966.828% 83
Araban% 66,79% 33,2110.8285.38519.8317979% 10016.56216.213% 84
İslahiye% 63,22% 36,7822.62013.16242.523141141% 10036.52735.782% 86
Karkamış% 58,86% 41,143.3032.3096.4964343% 1005.7215.612% 88
Nizip% 67,17% 32,8347.05422.99786.090278278% 10071.26170.051% 83
Nurdağı% 76,35% 23,6516.0304.96524.9969191% 10021.30020.995% 85
Oğuzeli% 66,37% 33,6311.0195.58319.735113113% 10016.88216.602% 86
Şahinbey% 61,26% 38,74264.001166.953530.3831.3941.394% 100437.426430.954% 82
Şehitkamil% 61,58% 38,42221.459138.143438.3711.1481.148% 100365.684359.602% 83
Yavuzeli% 69,14% 30,867.6173.40012.5135555% 10011.20611.017% 90

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