Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gaziantep

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGaziantep% 62,47% 37,53603.950362.8531.180.9383.3423.342% 100982.433966.803% 83Araban% 66,79% 33,2110.8285.38519.8317979% 10016.56216.213% 84İslahiye% 63,21% 36,7922.62013.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gaziantep

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Gaziantep% 62,47% 37,53603.950362.8531.180.9383.3423.342% 100982.433966.803% 83
Araban% 66,79% 33,2110.8285.38519.8317979% 10016.56216.213% 84
İslahiye% 63,21% 36,7922.62013.16342.523141141% 10036.52835.783% 86
Karkamış% 58,86% 41,143.3032.3096.4964343% 1005.7215.612% 88
Nizip% 67,17% 32,8347.05422.99786.090278278% 10071.24870.051% 83
Nurdağı% 76,26% 23,7415.9944.98024.9969191% 10021.22620.974% 85
Oğuzeli% 66,37% 33,6311.0195.58319.735113113% 10016.88216.602% 86
Şahinbey% 61,28% 38,72264.020166.843530.3831.3941.394% 100437.281430.863% 82
Şehitkamil% 61,58% 38,42221.495138.193438.3711.1481.148% 100365.734359.688% 83
Yavuzeli% 69,14% 30,867.6173.40012.5135555% 10011.25111.017% 90
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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