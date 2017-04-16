Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gaziantep

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGaziantep% 62,48% 37,52603.993362.7631.180.9383.3423.342% 100982.785966.756% 83Araban% 66,79% 33,2110.8285.38519.8317979% 10016.56216.213% 84İslahiye% 63,22% 36,7822.62113.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gaziantep

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Gaziantep% 62,48% 37,52603.993362.7631.180.9383.3423.342% 100982.785966.756% 83
Araban% 66,79% 33,2110.8285.38519.8317979% 10016.56216.213% 84
İslahiye% 63,22% 36,7822.62113.16342.523141141% 10036.51135.784% 86
Karkamış% 58,85% 41,153.3022.3096.4964343% 1005.6835.611% 87
Nizip% 67,12% 32,8847.05423.05586.090278278% 10071.30970.109% 83
Nurdağı% 76,26% 23,7415.9984.98124.9969191% 10021.18520.979% 85
Oğuzeli% 66,37% 33,6311.0195.58319.735113113% 10016.80116.602% 85
Şahinbey% 61,31% 38,69264.139166.666530.3831.3941.394% 100437.139430.805% 82
Şehitkamil% 61,57% 38,43221.425138.227438.3711.1481.148% 100365.710359.652% 83
Yavuzeli% 69,15% 30,857.6073.39412.5135555% 10011.88511.001% 95
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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