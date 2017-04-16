Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gaziantep
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGaziantep% 62,48% 37,52603.993362.7631.180.9383.3423.342% 100982.785966.756% 83Araban% 66,79% 33,2110.8285.38519.8317979% 10016.56216.213% 84İslahiye% 63,22% 36,7822.62113.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Gaziantep
|% 62,48
|% 37,52
|603.993
|362.763
|1.180.938
|3.342
|3.342
|% 100
|982.785
|966.756
|% 83
|Araban
|% 66,79
|% 33,21
|10.828
|5.385
|19.831
|79
|79
|% 100
|16.562
|16.213
|% 84
|İslahiye
|% 63,22
|% 36,78
|22.621
|13.163
|42.523
|141
|141
|% 100
|36.511
|35.784
|% 86
|Karkamış
|% 58,85
|% 41,15
|3.302
|2.309
|6.496
|43
|43
|% 100
|5.683
|5.611
|% 87
|Nizip
|% 67,12
|% 32,88
|47.054
|23.055
|86.090
|278
|278
|% 100
|71.309
|70.109
|% 83
|Nurdağı
|% 76,26
|% 23,74
|15.998
|4.981
|24.996
|91
|91
|% 100
|21.185
|20.979
|% 85
|Oğuzeli
|% 66,37
|% 33,63
|11.019
|5.583
|19.735
|113
|113
|% 100
|16.801
|16.602
|% 85
|Şahinbey
|% 61,31
|% 38,69
|264.139
|166.666
|530.383
|1.394
|1.394
|% 100
|437.139
|430.805
|% 82
|Şehitkamil
|% 61,57
|% 38,43
|221.425
|138.227
|438.371
|1.148
|1.148
|% 100
|365.710
|359.652
|% 83
|Yavuzeli
|% 69,15
|% 30,85
|7.607
|3.394
|12.513
|55
|55
|% 100
|11.885
|11.001
|% 95