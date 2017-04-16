Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gaziantep

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGaziantep% 62,52% 37,48601.284360.4501.180.9383.3423.326% 100977.631961.734% 83Araban% 66,78% 33,2210.8285.38619.8317979% 10016.56316.214% 84İslahiye% 63,22% 36,7822.62113.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gaziantep

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Gaziantep% 62,52% 37,48601.284360.4501.180.9383.3423.326% 100977.631961.734% 83
Araban% 66,78% 33,2210.8285.38619.8317979% 10016.56316.214% 84
İslahiye% 63,22% 36,7822.62113.16342.523141141% 10036.48735.784% 86
Karkamış% 58,85% 41,153.3022.3096.4964343% 1005.6795.611% 87
Nizip% 67,11% 32,8947.05423.05686.090278278% 10071.30270.110% 83
Nurdağı% 76,26% 23,7415.9974.98124.9969191% 10021.12420.978% 85
Oğuzeli% 66,39% 33,6111.0235.58019.735113113% 10016.73616.603% 85
Şahinbey% 61,36% 38,64261.220164.518530.3831.3941.378% 99431.936425.738% 82
Şehitkamil% 61,62% 38,38221.632138.063438.3711.1481.148% 100365.802359.695% 83
Yavuzeli% 69,15% 30,857.6073.39412.5135555% 10012.00211.001% 96
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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