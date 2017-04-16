Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gaziantep
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGaziantep% 62,52% 37,48601.284360.4501.180.9383.3423.326% 100977.631961.734% 83Araban% 66,78% 33,2210.8285.38619.8317979% 10016.56316.214% 84İslahiye% 63,22% 36,7822.62113.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Gaziantep
|% 62,52
|% 37,48
|601.284
|360.450
|1.180.938
|3.342
|3.326
|% 100
|977.631
|961.734
|% 83
|Araban
|% 66,78
|% 33,22
|10.828
|5.386
|19.831
|79
|79
|% 100
|16.563
|16.214
|% 84
|İslahiye
|% 63,22
|% 36,78
|22.621
|13.163
|42.523
|141
|141
|% 100
|36.487
|35.784
|% 86
|Karkamış
|% 58,85
|% 41,15
|3.302
|2.309
|6.496
|43
|43
|% 100
|5.679
|5.611
|% 87
|Nizip
|% 67,11
|% 32,89
|47.054
|23.056
|86.090
|278
|278
|% 100
|71.302
|70.110
|% 83
|Nurdağı
|% 76,26
|% 23,74
|15.997
|4.981
|24.996
|91
|91
|% 100
|21.124
|20.978
|% 85
|Oğuzeli
|% 66,39
|% 33,61
|11.023
|5.580
|19.735
|113
|113
|% 100
|16.736
|16.603
|% 85
|Şahinbey
|% 61,36
|% 38,64
|261.220
|164.518
|530.383
|1.394
|1.378
|% 99
|431.936
|425.738
|% 82
|Şehitkamil
|% 61,62
|% 38,38
|221.632
|138.063
|438.371
|1.148
|1.148
|% 100
|365.802
|359.695
|% 83
|Yavuzeli
|% 69,15
|% 30,85
|7.607
|3.394
|12.513
|55
|55
|% 100
|12.002
|11.001
|% 96