Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gaziantep
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGaziantep% 62,82% 37,18561.384332.2241.180.9383.3423.109% 93908.630893.608% 83Araban% 66,32% 33,6810.1985.17819.8317975% 9515.71615.376% 83İslahiye% 63,15% 36,8521.59212.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Gaziantep
|% 62,82
|% 37,18
|561.384
|332.224
|1.180.938
|3.342
|3.109
|% 93
|908.630
|893.608
|% 83
|Araban
|% 66,32
|% 33,68
|10.198
|5.178
|19.831
|79
|75
|% 95
|15.716
|15.376
|% 83
|İslahiye
|% 63,15
|% 36,85
|21.592
|12.602
|42.523
|141
|135
|% 96
|34.858
|34.194
|% 86
|Karkamış
|% 58,92
|% 41,08
|3.302
|2.302
|6.496
|43
|43
|% 100
|5.665
|5.604
|% 87
|Nizip
|% 67,95
|% 32,05
|43.128
|20.345
|86.090
|278
|254
|% 91
|64.509
|63.473
|% 83
|Nurdağı
|% 76,27
|% 23,73
|15.999
|4.979
|24.996
|91
|91
|% 100
|21.067
|20.978
|% 84
|Oğuzeli
|% 66,42
|% 33,58
|11.029
|5.576
|19.735
|113
|113
|% 100
|16.681
|16.605
|% 85
|Şahinbey
|% 61,85
|% 38,15
|226.885
|139.944
|530.383
|1.394
|1.195
|% 86
|372.147
|366.829
|% 82
|Şehitkamil
|% 61,65
|% 38,35
|221.649
|137.905
|438.371
|1.148
|1.148
|% 100
|365.551
|359.554
|% 83
|Yavuzeli
|% 69,14
|% 30,86
|7.602
|3.393
|12.513
|55
|55
|% 100
|12.436
|10.995
|% 99