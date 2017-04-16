Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gaziantep

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGaziantep% 62,82% 37,18561.384332.2241.180.9383.3423.109% 93908.630893.608% 83Araban% 66,32% 33,6810.1985.17819.8317975% 9515.71615.376% 83İslahiye% 63,15% 36,8521.59212.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gaziantep

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Gaziantep% 62,82% 37,18561.384332.2241.180.9383.3423.109% 93908.630893.608% 83
Araban% 66,32% 33,6810.1985.17819.8317975% 9515.71615.376% 83
İslahiye% 63,15% 36,8521.59212.60242.523141135% 9634.85834.194% 86
Karkamış% 58,92% 41,083.3022.3026.4964343% 1005.6655.604% 87
Nizip% 67,95% 32,0543.12820.34586.090278254% 9164.50963.473% 83
Nurdağı% 76,27% 23,7315.9994.97924.9969191% 10021.06720.978% 84
Oğuzeli% 66,42% 33,5811.0295.57619.735113113% 10016.68116.605% 85
Şahinbey% 61,85% 38,15226.885139.944530.3831.3941.195% 86372.147366.829% 82
Şehitkamil% 61,65% 38,35221.649137.905438.3711.1481.148% 100365.551359.554% 83
Yavuzeli% 69,14% 30,867.6023.39312.5135555% 10012.43610.995% 99
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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