Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gaziantep

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGaziantep% 62,48% 37,52484.686291.0481.180.9383.3422.714% 81788.583775.734% 83Araban% 66,53% 33,478.2414.14619.8317963% 8012.63412.387% 84İslahiye% 61,56% 38,4416.52510.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gaziantep

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Gaziantep% 62,48% 37,52484.686291.0481.180.9383.3422.714% 81788.583775.734% 83
Araban% 66,53% 33,478.2414.14619.8317963% 8012.63412.387% 84
İslahiye% 61,56% 38,4416.52510.31842.523141109% 7727.38826.843% 86
Karkamış% 58,91% 41,093.3022.3036.4964343% 1005.6595.605% 87
Nizip% 66,95% 33,0534.61817.08686.090278208% 7552.51951.704% 83
Nurdağı% 76,26% 23,7415.9984.97924.9969191% 10021.06420.977% 84
Oğuzeli% 66,92% 33,0810.6815.28119.735113104% 9216.00815.962% 84
Şahinbey% 61,09% 38,91169.943108.219530.3831.394913% 65281.859278.162% 82
Şehitkamil% 61,68% 38,32217.775135.323438.3711.1481.128% 98358.955353.098% 83
Yavuzeli% 69,14% 30,867.6033.39312.5135555% 10012.49710.996% 100
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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