Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gaziantep
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGaziantep% 62,48% 37,52484.686291.0481.180.9383.3422.714% 81788.583775.734% 83Araban% 66,53% 33,478.2414.14619.8317963% 8012.63412.387% 84İslahiye% 61,56% 38,4416.52510.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Gaziantep
|% 62,48
|% 37,52
|484.686
|291.048
|1.180.938
|3.342
|2.714
|% 81
|788.583
|775.734
|% 83
|Araban
|% 66,53
|% 33,47
|8.241
|4.146
|19.831
|79
|63
|% 80
|12.634
|12.387
|% 84
|İslahiye
|% 61,56
|% 38,44
|16.525
|10.318
|42.523
|141
|109
|% 77
|27.388
|26.843
|% 86
|Karkamış
|% 58,91
|% 41,09
|3.302
|2.303
|6.496
|43
|43
|% 100
|5.659
|5.605
|% 87
|Nizip
|% 66,95
|% 33,05
|34.618
|17.086
|86.090
|278
|208
|% 75
|52.519
|51.704
|% 83
|Nurdağı
|% 76,26
|% 23,74
|15.998
|4.979
|24.996
|91
|91
|% 100
|21.064
|20.977
|% 84
|Oğuzeli
|% 66,92
|% 33,08
|10.681
|5.281
|19.735
|113
|104
|% 92
|16.008
|15.962
|% 84
|Şahinbey
|% 61,09
|% 38,91
|169.943
|108.219
|530.383
|1.394
|913
|% 65
|281.859
|278.162
|% 82
|Şehitkamil
|% 61,68
|% 38,32
|217.775
|135.323
|438.371
|1.148
|1.128
|% 98
|358.955
|353.098
|% 83
|Yavuzeli
|% 69,14
|% 30,86
|7.603
|3.393
|12.513
|55
|55
|% 100
|12.497
|10.996
|% 100