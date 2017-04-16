Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gaziantep

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGaziantep% 62,46% 37,54426.614256.4491.180.9383.3422.409% 72694.463683.063% 83Araban% 65,58% 34,426.5213.42219.8317953% 6710.1359.943% 84İslahiye% 62,16% 37,8413.2268.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gaziantep

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Gaziantep% 62,46% 37,54426.614256.4491.180.9383.3422.409% 72694.463683.063% 83
Araban% 65,58% 34,426.5213.42219.8317953% 6710.1359.943% 84
İslahiye% 62,16% 37,8413.2268.05142.52314188% 6221.70321.277% 86
Karkamış% 58,9% 41,13.3012.3036.4964343% 1005.6525.604% 87
Nizip% 68,22% 31,7827.23612.68686.090278170% 6140.54539.922% 82
Nurdağı% 76,26% 23,7415.7624.90624.9969190% 9920.75520.668% 84
Oğuzeli% 66,83% 33,1710.4775.20119.735113100% 8815.72415.678% 84
Şahinbey% 60,99% 39,01135.61686.725530.3831.394738% 53225.290222.341% 82
Şehitkamil% 61,45% 38,55206.872129.762438.3711.1481.072% 93342.146336.634% 83
Yavuzeli% 69,14% 30,867.6033.39312.5135555% 10012.51310.996% 100
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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