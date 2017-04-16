Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gaziantep
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGaziantep% 62,46% 37,54426.614256.4491.180.9383.3422.409% 72694.463683.063% 83Araban% 65,58% 34,426.5213.42219.8317953% 6710.1359.943% 84İslahiye% 62,16% 37,8413.2268.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Gaziantep
|% 62,46
|% 37,54
|426.614
|256.449
|1.180.938
|3.342
|2.409
|% 72
|694.463
|683.063
|% 83
|Araban
|% 65,58
|% 34,42
|6.521
|3.422
|19.831
|79
|53
|% 67
|10.135
|9.943
|% 84
|İslahiye
|% 62,16
|% 37,84
|13.226
|8.051
|42.523
|141
|88
|% 62
|21.703
|21.277
|% 86
|Karkamış
|% 58,9
|% 41,1
|3.301
|2.303
|6.496
|43
|43
|% 100
|5.652
|5.604
|% 87
|Nizip
|% 68,22
|% 31,78
|27.236
|12.686
|86.090
|278
|170
|% 61
|40.545
|39.922
|% 82
|Nurdağı
|% 76,26
|% 23,74
|15.762
|4.906
|24.996
|91
|90
|% 99
|20.755
|20.668
|% 84
|Oğuzeli
|% 66,83
|% 33,17
|10.477
|5.201
|19.735
|113
|100
|% 88
|15.724
|15.678
|% 84
|Şahinbey
|% 60,99
|% 39,01
|135.616
|86.725
|530.383
|1.394
|738
|% 53
|225.290
|222.341
|% 82
|Şehitkamil
|% 61,45
|% 38,55
|206.872
|129.762
|438.371
|1.148
|1.072
|% 93
|342.146
|336.634
|% 83
|Yavuzeli
|% 69,14
|% 30,86
|7.603
|3.393
|12.513
|55
|55
|% 100
|12.513
|10.996
|% 100