Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıEskişehir% 43,39% 56,61219.485286.404636.8581.9111.765% 92513.070505.889% 89Alpu% 60,52% 39,484.5262.9528.8744343% 1007.5917.478% 86Beylikova% 51,2% 48,82.3862.2745.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Eskişehir% 43,39% 56,61219.485286.404636.8581.9111.765% 92513.070505.889% 89
Alpu% 60,52% 39,484.5262.9528.8744343% 1007.5917.478% 86
Beylikova% 51,2% 48,82.3862.2745.5422929% 1004.7544.660% 86
Çifteler% 51,96% 48,044.8704.50211.6024646% 1009.6009.372% 83
Günyüzü% 71,87% 28,132.8441.1134.5852424% 1004.0203.957% 88
Han% 45,59% 54,416267471.6831515% 1001.4281.373% 85
İnönü% 58,97% 41,032.8892.0105.4292222% 1004.9264.899% 91
Mahmudiye% 44,67% 55,332.1762.6955.7742727% 1004.9574.871% 86
Mihalgazi% 65,33% 34,671.5518232.6821010% 1002.4462.374% 91
Mihalıççık% 52,33% 47,672.9102.6516.9705959% 1005.6955.561% 82
Odunpazarı% 41,38% 58,6294.517133.920292.054774694% 90231.767228.437% 89
Sarıcakaya% 69,23% 30,772.4791.1024.0661515% 1003.6243.581% 89
Seyitgazi% 49,35% 50,654.7974.92310.8646262% 1009.9289.720% 91
Sivrihisar% 53,09% 46,917.1736.33916.5409393% 10013.76813.512% 83
Tepebaşı% 41,6% 58,485.741120.353260.193692626% 90208.566206.094% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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