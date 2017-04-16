Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıEskişehir% 43,39% 56,61219.485286.404636.8581.9111.765% 92513.070505.889% 89Alpu% 60,52% 39,484.5262.9528.8744343% 1007.5917.478% 86Beylikova% 51,2% 48,82.3862.2745.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Eskişehir
|% 43,39
|% 56,61
|219.485
|286.404
|636.858
|1.911
|1.765
|% 92
|513.070
|505.889
|% 89
|Alpu
|% 60,52
|% 39,48
|4.526
|2.952
|8.874
|43
|43
|% 100
|7.591
|7.478
|% 86
|Beylikova
|% 51,2
|% 48,8
|2.386
|2.274
|5.542
|29
|29
|% 100
|4.754
|4.660
|% 86
|Çifteler
|% 51,96
|% 48,04
|4.870
|4.502
|11.602
|46
|46
|% 100
|9.600
|9.372
|% 83
|Günyüzü
|% 71,87
|% 28,13
|2.844
|1.113
|4.585
|24
|24
|% 100
|4.020
|3.957
|% 88
|Han
|% 45,59
|% 54,41
|626
|747
|1.683
|15
|15
|% 100
|1.428
|1.373
|% 85
|İnönü
|% 58,97
|% 41,03
|2.889
|2.010
|5.429
|22
|22
|% 100
|4.926
|4.899
|% 91
|Mahmudiye
|% 44,67
|% 55,33
|2.176
|2.695
|5.774
|27
|27
|% 100
|4.957
|4.871
|% 86
|Mihalgazi
|% 65,33
|% 34,67
|1.551
|823
|2.682
|10
|10
|% 100
|2.446
|2.374
|% 91
|Mihalıççık
|% 52,33
|% 47,67
|2.910
|2.651
|6.970
|59
|59
|% 100
|5.695
|5.561
|% 82
|Odunpazarı
|% 41,38
|% 58,62
|94.517
|133.920
|292.054
|774
|694
|% 90
|231.767
|228.437
|% 89
|Sarıcakaya
|% 69,23
|% 30,77
|2.479
|1.102
|4.066
|15
|15
|% 100
|3.624
|3.581
|% 89
|Seyitgazi
|% 49,35
|% 50,65
|4.797
|4.923
|10.864
|62
|62
|% 100
|9.928
|9.720
|% 91
|Sivrihisar
|% 53,09
|% 46,91
|7.173
|6.339
|16.540
|93
|93
|% 100
|13.768
|13.512
|% 83
|Tepebaşı
|% 41,6
|% 58,4
|85.741
|120.353
|260.193
|692
|626
|% 90
|208.566
|206.094
|% 89