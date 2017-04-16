Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıEskişehir% 43,96% 56,04206.525263.296636.8581.9111.664% 87476.108469.821% 88Alpu% 60,51% 39,494.5232.9528.8744343% 1007.5837.475% 85Beylikova% 51,2% 48,82.3862.2745.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Eskişehir% 43,96% 56,04206.525263.296636.8581.9111.664% 87476.108469.821% 88
Alpu% 60,51% 39,494.5232.9528.8744343% 1007.5837.475% 85
Beylikova% 51,2% 48,82.3862.2745.5422929% 1004.7394.660% 86
Çifteler% 51,96% 48,044.8704.50211.6024646% 1009.6009.372% 83
Günyüzü% 71,88% 28,122.8431.1124.5852424% 1003.9933.955% 87
Han% 45,63% 54,376277471.6831515% 1001.3881.374% 82
İnönü% 58,97% 41,032.8892.0105.4292222% 1004.9324.899% 91
Mahmudiye% 44,39% 55,612.0672.5895.7742727% 1004.7204.656% 82
Mihalgazi% 65,33% 34,671.5518232.6821010% 1002.4462.374% 91
Mihalıççık% 52,37% 47,632.9102.6476.9705959% 1005.6735.557% 81
Odunpazarı% 42,11% 57,8986.264118.589292.054774627% 81207.673204.853% 89
Sarıcakaya% 69,23% 30,772.4791.1024.0661515% 1003.6243.581% 89
Seyitgazi% 49,35% 50,654.7974.92310.8646262% 1009.9289.720% 91
Sivrihisar% 53,18% 46,827.1406.28616.5409393% 10013.67713.426% 83
Tepebaşı% 41,86% 58,1481.179112.740260.193692592% 86196.132193.919% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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