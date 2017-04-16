Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıEskişehir% 43,96% 56,04206.525263.296636.8581.9111.664% 87476.108469.821% 88Alpu% 60,51% 39,494.5232.9528.8744343% 1007.5837.475% 85Beylikova% 51,2% 48,82.3862.2745.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Eskişehir
|% 43,96
|% 56,04
|206.525
|263.296
|636.858
|1.911
|1.664
|% 87
|476.108
|469.821
|% 88
|Alpu
|% 60,51
|% 39,49
|4.523
|2.952
|8.874
|43
|43
|% 100
|7.583
|7.475
|% 85
|Beylikova
|% 51,2
|% 48,8
|2.386
|2.274
|5.542
|29
|29
|% 100
|4.739
|4.660
|% 86
|Çifteler
|% 51,96
|% 48,04
|4.870
|4.502
|11.602
|46
|46
|% 100
|9.600
|9.372
|% 83
|Günyüzü
|% 71,88
|% 28,12
|2.843
|1.112
|4.585
|24
|24
|% 100
|3.993
|3.955
|% 87
|Han
|% 45,63
|% 54,37
|627
|747
|1.683
|15
|15
|% 100
|1.388
|1.374
|% 82
|İnönü
|% 58,97
|% 41,03
|2.889
|2.010
|5.429
|22
|22
|% 100
|4.932
|4.899
|% 91
|Mahmudiye
|% 44,39
|% 55,61
|2.067
|2.589
|5.774
|27
|27
|% 100
|4.720
|4.656
|% 82
|Mihalgazi
|% 65,33
|% 34,67
|1.551
|823
|2.682
|10
|10
|% 100
|2.446
|2.374
|% 91
|Mihalıççık
|% 52,37
|% 47,63
|2.910
|2.647
|6.970
|59
|59
|% 100
|5.673
|5.557
|% 81
|Odunpazarı
|% 42,11
|% 57,89
|86.264
|118.589
|292.054
|774
|627
|% 81
|207.673
|204.853
|% 89
|Sarıcakaya
|% 69,23
|% 30,77
|2.479
|1.102
|4.066
|15
|15
|% 100
|3.624
|3.581
|% 89
|Seyitgazi
|% 49,35
|% 50,65
|4.797
|4.923
|10.864
|62
|62
|% 100
|9.928
|9.720
|% 91
|Sivrihisar
|% 53,18
|% 46,82
|7.140
|6.286
|16.540
|93
|93
|% 100
|13.677
|13.426
|% 83
|Tepebaşı
|% 41,86
|% 58,14
|81.179
|112.740
|260.193
|692
|592
|% 86
|196.132
|193.919
|% 89