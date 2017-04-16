Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıEskişehir% 45,86% 54,14153.320180.992636.8581.9111.264% 66338.533334.312% 88Alpu% 60,51% 39,494.5232.9528.8744343% 1007.5827.475% 85Beylikova% 51,58% 48,422.0881.9605.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Eskişehir% 45,86% 54,14153.320180.992636.8581.9111.264% 66338.533334.312% 88
Alpu% 60,51% 39,494.5232.9528.8744343% 1007.5827.475% 85
Beylikova% 51,58% 48,422.0881.9605.5422927% 934.0914.048% 85
Çifteler% 52,56% 47,444.8634.39011.6024646% 1009.4549.253% 81
Günyüzü% 71,87% 28,132.8441.1134.5852424% 1003.9613.957% 86
Han% 45,63% 54,376277471.6831515% 1001.3861.374% 82
İnönü% 58,97% 41,032.8892.0105.4292222% 1004.9294.899% 91
Mahmudiye% 43,65% 56,351.5051.9435.7742720% 743.4743.448% 81
Mihalgazi% 65,33% 34,671.5518232.6821010% 1002.4462.374% 91
Mihalıççık% 51,97% 48,032.8542.6386.9705958% 985.5545.492% 81
Odunpazarı% 43,58% 56,4259.36676.850292.054774424% 55137.953136.216% 89
Sarıcakaya% 69,23% 30,772.4791.1024.0661515% 1003.6243.581% 89
Seyitgazi% 51,72% 48,284.4434.14810.8646257% 928.7758.591% 91
Sivrihisar% 53,14% 46,867.1326.28916.5409393% 10013.67213.421% 83
Tepebaşı% 43,14% 56,8656.15674.027260.193692410% 59131.632130.183% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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