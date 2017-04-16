Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıEskişehir% 45,86% 54,14153.320180.992636.8581.9111.264% 66338.533334.312% 88Alpu% 60,51% 39,494.5232.9528.8744343% 1007.5827.475% 85Beylikova% 51,58% 48,422.0881.9605.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Eskişehir
|% 45,86
|% 54,14
|153.320
|180.992
|636.858
|1.911
|1.264
|% 66
|338.533
|334.312
|% 88
|Alpu
|% 60,51
|% 39,49
|4.523
|2.952
|8.874
|43
|43
|% 100
|7.582
|7.475
|% 85
|Beylikova
|% 51,58
|% 48,42
|2.088
|1.960
|5.542
|29
|27
|% 93
|4.091
|4.048
|% 85
|Çifteler
|% 52,56
|% 47,44
|4.863
|4.390
|11.602
|46
|46
|% 100
|9.454
|9.253
|% 81
|Günyüzü
|% 71,87
|% 28,13
|2.844
|1.113
|4.585
|24
|24
|% 100
|3.961
|3.957
|% 86
|Han
|% 45,63
|% 54,37
|627
|747
|1.683
|15
|15
|% 100
|1.386
|1.374
|% 82
|İnönü
|% 58,97
|% 41,03
|2.889
|2.010
|5.429
|22
|22
|% 100
|4.929
|4.899
|% 91
|Mahmudiye
|% 43,65
|% 56,35
|1.505
|1.943
|5.774
|27
|20
|% 74
|3.474
|3.448
|% 81
|Mihalgazi
|% 65,33
|% 34,67
|1.551
|823
|2.682
|10
|10
|% 100
|2.446
|2.374
|% 91
|Mihalıççık
|% 51,97
|% 48,03
|2.854
|2.638
|6.970
|59
|58
|% 98
|5.554
|5.492
|% 81
|Odunpazarı
|% 43,58
|% 56,42
|59.366
|76.850
|292.054
|774
|424
|% 55
|137.953
|136.216
|% 89
|Sarıcakaya
|% 69,23
|% 30,77
|2.479
|1.102
|4.066
|15
|15
|% 100
|3.624
|3.581
|% 89
|Seyitgazi
|% 51,72
|% 48,28
|4.443
|4.148
|10.864
|62
|57
|% 92
|8.775
|8.591
|% 91
|Sivrihisar
|% 53,14
|% 46,86
|7.132
|6.289
|16.540
|93
|93
|% 100
|13.672
|13.421
|% 83
|Tepebaşı
|% 43,14
|% 56,86
|56.156
|74.027
|260.193
|692
|410
|% 59
|131.632
|130.183
|% 89