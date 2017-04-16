Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıEskişehir% 49,96% 50,0453.90753.999636.8581.911525% 27109.263107.906% 88Alpu% 64,76% 35,242.1171.1528.8744326% 603.3023.269% 88Beylikova% 56,45% 43,553022335.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Eskişehir% 49,96% 50,0453.90753.999636.8581.911525% 27109.263107.906% 88
Alpu% 64,76% 35,242.1171.1528.8744326% 603.3023.269% 88
Beylikova% 56,45% 43,553022335.542296% 21542535% 87
Çifteler% 52,32% 47,682.9022.64511.6024632% 705.6295.547% 82
Günyüzü% 80,37% 19,631.3513304.5852411% 461.6811.681% 89
Han% 54,58% 45,421551291.683157% 47288284% 88
İnönü% 74,36% 25,641.6945845.4292214% 642.3082.278% 93
Mahmudiye% 32,73% 67,271803705.774276% 22550550% 62
Mihalgazi% 67,28% 32,726603212.682104% 401.005981% 93
Mihalıççık% 56,52% 43,481.4341.1036.9705930% 512.5482.537% 81
Odunpazarı% 46,59% 53,4117.87220.486292.054774141% 1838.82138.358% 88
Sarıcakaya% 58,65% 41,353902754.066153% 20665665% 88
Seyitgazi% 53,87% 46,132.0901.79010.8646233% 533.9583.880% 90
Sivrihisar% 55,24% 44,765.3544.33916.5409374% 809.8759.693% 83
Tepebaşı% 46,23% 53,7717.40620.242260.193692138% 2038.09137.648% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR