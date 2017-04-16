Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıEskişehir% 49,96% 50,0453.90753.999636.8581.911525% 27109.263107.906% 88Alpu% 64,76% 35,242.1171.1528.8744326% 603.3023.269% 88Beylikova% 56,45% 43,553022335.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Eskişehir
|% 49,96
|% 50,04
|53.907
|53.999
|636.858
|1.911
|525
|% 27
|109.263
|107.906
|% 88
|Alpu
|% 64,76
|% 35,24
|2.117
|1.152
|8.874
|43
|26
|% 60
|3.302
|3.269
|% 88
|Beylikova
|% 56,45
|% 43,55
|302
|233
|5.542
|29
|6
|% 21
|542
|535
|% 87
|Çifteler
|% 52,32
|% 47,68
|2.902
|2.645
|11.602
|46
|32
|% 70
|5.629
|5.547
|% 82
|Günyüzü
|% 80,37
|% 19,63
|1.351
|330
|4.585
|24
|11
|% 46
|1.681
|1.681
|% 89
|Han
|% 54,58
|% 45,42
|155
|129
|1.683
|15
|7
|% 47
|288
|284
|% 88
|İnönü
|% 74,36
|% 25,64
|1.694
|584
|5.429
|22
|14
|% 64
|2.308
|2.278
|% 93
|Mahmudiye
|% 32,73
|% 67,27
|180
|370
|5.774
|27
|6
|% 22
|550
|550
|% 62
|Mihalgazi
|% 67,28
|% 32,72
|660
|321
|2.682
|10
|4
|% 40
|1.005
|981
|% 93
|Mihalıççık
|% 56,52
|% 43,48
|1.434
|1.103
|6.970
|59
|30
|% 51
|2.548
|2.537
|% 81
|Odunpazarı
|% 46,59
|% 53,41
|17.872
|20.486
|292.054
|774
|141
|% 18
|38.821
|38.358
|% 88
|Sarıcakaya
|% 58,65
|% 41,35
|390
|275
|4.066
|15
|3
|% 20
|665
|665
|% 88
|Seyitgazi
|% 53,87
|% 46,13
|2.090
|1.790
|10.864
|62
|33
|% 53
|3.958
|3.880
|% 90
|Sivrihisar
|% 55,24
|% 44,76
|5.354
|4.339
|16.540
|93
|74
|% 80
|9.875
|9.693
|% 83
|Tepebaşı
|% 46,23
|% 53,77
|17.406
|20.242
|260.193
|692
|138
|% 20
|38.091
|37.648
|% 89