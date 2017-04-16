Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıEskişehir% 51,61% 48,3932.90930.852636.8581.911371% 1964.52163.761% 87Alpu% 64,76% 35,242.1171.1528.8744326% 603.3023.269% 88Beylikova% 52,91% 47,0991815.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Eskişehir% 51,61% 48,3932.90930.852636.8581.911371% 1964.52163.761% 87
Alpu% 64,76% 35,242.1171.1528.8744326% 603.3023.269% 88
Beylikova% 52,91% 47,0991815.542292% 7174172% 92
Çifteler% 55,46% 44,541.4481.16311.6024619% 412.6492.611% 81
Günyüzü% 80,37% 19,631.3513304.5852411% 461.6811.681% 89
Han% 54,58% 45,421551291.683157% 47288284% 88
İnönü% 74,36% 25,641.6945845.4292214% 642.3082.278% 93
Mahmudiye% 32,73% 67,271803705.774276% 22550550% 62
Mihalgazi% 0% 0002.682100% 000% 0
Mihalıççık% 63,88% 36,127734376.9705920% 341.2161.210% 85
Odunpazarı% 46% 549.67811.360292.05477488% 1121.25421.038% 88
Sarıcakaya% 58,65% 41,353902754.066153% 20665665% 88
Seyitgazi% 60,54% 39,461.22379710.8646225% 402.0532.020% 90
Sivrihisar% 56% 444.2033.30216.5409363% 687.6437.505% 82
Tepebaşı% 46,91% 53,099.60610.872260.19369287% 1320.73820.478% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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