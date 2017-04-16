Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıEskişehir% 51,61% 48,3932.90930.852636.8581.911371% 1964.52163.761% 87Alpu% 64,76% 35,242.1171.1528.8744326% 603.3023.269% 88Beylikova% 52,91% 47,0991815.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Eskişehir
|% 51,61
|% 48,39
|32.909
|30.852
|636.858
|1.911
|371
|% 19
|64.521
|63.761
|% 87
|Alpu
|% 64,76
|% 35,24
|2.117
|1.152
|8.874
|43
|26
|% 60
|3.302
|3.269
|% 88
|Beylikova
|% 52,91
|% 47,09
|91
|81
|5.542
|29
|2
|% 7
|174
|172
|% 92
|Çifteler
|% 55,46
|% 44,54
|1.448
|1.163
|11.602
|46
|19
|% 41
|2.649
|2.611
|% 81
|Günyüzü
|% 80,37
|% 19,63
|1.351
|330
|4.585
|24
|11
|% 46
|1.681
|1.681
|% 89
|Han
|% 54,58
|% 45,42
|155
|129
|1.683
|15
|7
|% 47
|288
|284
|% 88
|İnönü
|% 74,36
|% 25,64
|1.694
|584
|5.429
|22
|14
|% 64
|2.308
|2.278
|% 93
|Mahmudiye
|% 32,73
|% 67,27
|180
|370
|5.774
|27
|6
|% 22
|550
|550
|% 62
|Mihalgazi
|% 0
|% 0
|0
|0
|2.682
|10
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Mihalıççık
|% 63,88
|% 36,12
|773
|437
|6.970
|59
|20
|% 34
|1.216
|1.210
|% 85
|Odunpazarı
|% 46
|% 54
|9.678
|11.360
|292.054
|774
|88
|% 11
|21.254
|21.038
|% 88
|Sarıcakaya
|% 58,65
|% 41,35
|390
|275
|4.066
|15
|3
|% 20
|665
|665
|% 88
|Seyitgazi
|% 60,54
|% 39,46
|1.223
|797
|10.864
|62
|25
|% 40
|2.053
|2.020
|% 90
|Sivrihisar
|% 56
|% 44
|4.203
|3.302
|16.540
|93
|63
|% 68
|7.643
|7.505
|% 82
|Tepebaşı
|% 46,91
|% 53,09
|9.606
|10.872
|260.193
|692
|87
|% 13
|20.738
|20.478
|% 88