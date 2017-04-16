Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıEskişehir% 55,1% 44,916.57713.511636.8581.911245% 1330.40030.088% 87Alpu% 66,7% 33,31.3026508.8744320% 471.9771.952% 90Beylikova% 0% 0005.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Eskişehir
|% 55,1
|% 44,9
|16.577
|13.511
|636.858
|1.911
|245
|% 13
|30.400
|30.088
|% 87
|Alpu
|% 66,7
|% 33,3
|1.302
|650
|8.874
|43
|20
|% 47
|1.977
|1.952
|% 90
|Beylikova
|% 0
|% 0
|0
|0
|5.542
|29
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Çifteler
|% 55,28
|% 44,72
|1.257
|1.017
|11.602
|46
|17
|% 37
|2.306
|2.274
|% 81
|Günyüzü
|% 81,23
|% 18,77
|922
|213
|4.585
|24
|8
|% 33
|1.135
|1.135
|% 88
|Han
|% 51,23
|% 48,77
|83
|79
|1.683
|15
|4
|% 27
|165
|162
|% 94
|İnönü
|% 72,44
|% 27,56
|841
|320
|5.429
|22
|9
|% 41
|1.165
|1.161
|% 92
|Mahmudiye
|% 32,73
|% 67,27
|180
|370
|5.774
|27
|6
|% 22
|550
|550
|% 62
|Mihalgazi
|% 0
|% 0
|0
|0
|2.682
|10
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Mihalıççık
|% 64,43
|% 35,57
|777
|429
|6.970
|59
|20
|% 34
|1.213
|1.206
|% 85
|Odunpazarı
|% 43,29
|% 56,71
|3.405
|4.460
|292.054
|774
|47
|% 6
|7.938
|7.865
|% 89
|Sarıcakaya
|% 55,4
|% 44,6
|231
|186
|4.066
|15
|2
|% 13
|417
|417
|% 89
|Seyitgazi
|% 58,4
|% 41,6
|1.015
|723
|10.864
|62
|24
|% 39
|1.771
|1.738
|% 91
|Sivrihisar
|% 61,92
|% 38,08
|2.486
|1.529
|16.540
|93
|43
|% 46
|4.072
|4.015
|% 83
|Tepebaşı
|% 53,57
|% 46,43
|4.078
|3.535
|260.193
|692
|45
|% 7
|7.691
|7.613
|% 87