Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıEskişehir% 55,1% 44,916.57713.511636.8581.911245% 1330.40030.088% 87Alpu% 66,7% 33,31.3026508.8744320% 471.9771.952% 90Beylikova% 0% 0005.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Eskişehir% 55,1% 44,916.57713.511636.8581.911245% 1330.40030.088% 87
Alpu% 66,7% 33,31.3026508.8744320% 471.9771.952% 90
Beylikova% 0% 0005.542290% 000% 0
Çifteler% 55,28% 44,721.2571.01711.6024617% 372.3062.274% 81
Günyüzü% 81,23% 18,779222134.585248% 331.1351.135% 88
Han% 51,23% 48,7783791.683154% 27165162% 94
İnönü% 72,44% 27,568413205.429229% 411.1651.161% 92
Mahmudiye% 32,73% 67,271803705.774276% 22550550% 62
Mihalgazi% 0% 0002.682100% 000% 0
Mihalıççık% 64,43% 35,577774296.9705920% 341.2131.206% 85
Odunpazarı% 43,29% 56,713.4054.460292.05477447% 67.9387.865% 89
Sarıcakaya% 55,4% 44,62311864.066152% 13417417% 89
Seyitgazi% 58,4% 41,61.01572310.8646224% 391.7711.738% 91
Sivrihisar% 61,92% 38,082.4861.52916.5409343% 464.0724.015% 83
Tepebaşı% 53,57% 46,434.0783.535260.19369245% 77.6917.613% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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