Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıEskişehir% 62,65% 37,351.6891.007636.8581.91146% 22.7422.696% 92Alpu% 55,97% 44,0375598.874433% 7137134% 93Beylikova% 0% 0005.542290% 000% 0Çifteler% 57,71% 42,291168511.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Eskişehir% 62,65% 37,351.6891.007636.8581.91146% 22.7422.696% 92
Alpu% 55,97% 44,0375598.874433% 7137134% 93
Beylikova% 0% 0005.542290% 000% 0
Çifteler% 57,71% 42,291168511.602462% 4205201% 79
Günyüzü% 0% 0004.585240% 000% 0
Han% 0% 0001.683150% 000% 0
İnönü% 70% 302195.429221% 53030% 100
Mahmudiye% 0% 0005.774270% 000% 0
Mihalgazi% 0% 0002.682100% 000% 0
Mihalıççık% 74,37% 25,63177616.970596% 10244238% 88
Odunpazarı% 48,25% 51,75276296292.0547749% 1579572% 97
Sarıcakaya% 0% 0004.066150% 000% 0
Seyitgazi% 45,88% 54,1215618410.864626% 10347340% 94
Sivrihisar% 74,67% 25,3361921016.5409314% 15846829% 90
Tepebaşı% 70,74% 29,26249103260.1936925% 1354352% 96
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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