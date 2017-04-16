Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıEskişehir% 62,65% 37,351.6891.007636.8581.91146% 22.7422.696% 92Alpu% 55,97% 44,0375598.874433% 7137134% 93Beylikova% 0% 0005.542290% 000% 0Çifteler% 57,71% 42,291168511.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Eskişehir
|% 62,65
|% 37,35
|1.689
|1.007
|636.858
|1.911
|46
|% 2
|2.742
|2.696
|% 92
|Alpu
|% 55,97
|% 44,03
|75
|59
|8.874
|43
|3
|% 7
|137
|134
|% 93
|Beylikova
|% 0
|% 0
|0
|0
|5.542
|29
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Çifteler
|% 57,71
|% 42,29
|116
|85
|11.602
|46
|2
|% 4
|205
|201
|% 79
|Günyüzü
|% 0
|% 0
|0
|0
|4.585
|24
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Han
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.683
|15
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|İnönü
|% 70
|% 30
|21
|9
|5.429
|22
|1
|% 5
|30
|30
|% 100
|Mahmudiye
|% 0
|% 0
|0
|0
|5.774
|27
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Mihalgazi
|% 0
|% 0
|0
|0
|2.682
|10
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Mihalıççık
|% 74,37
|% 25,63
|177
|61
|6.970
|59
|6
|% 10
|244
|238
|% 88
|Odunpazarı
|% 48,25
|% 51,75
|276
|296
|292.054
|774
|9
|% 1
|579
|572
|% 97
|Sarıcakaya
|% 0
|% 0
|0
|0
|4.066
|15
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Seyitgazi
|% 45,88
|% 54,12
|156
|184
|10.864
|62
|6
|% 10
|347
|340
|% 94
|Sivrihisar
|% 74,67
|% 25,33
|619
|210
|16.540
|93
|14
|% 15
|846
|829
|% 90
|Tepebaşı
|% 70,74
|% 29,26
|249
|103
|260.193
|692
|5
|% 1
|354
|352
|% 96