Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Erzurum
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıErzurum% 74,5% 25,5299.856102.611484.7532.0942.093% 100409.164402.467% 84Aşkale% 83,31% 16,6911.3532.27415.7689595% 10013.73813.627% 87Aziziye% 82,2% 17,826.0665.64335.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Erzurum
|% 74,5
|% 25,5
|299.856
|102.611
|484.753
|2.094
|2.093
|% 100
|409.164
|402.467
|% 84
|Aşkale
|% 83,31
|% 16,69
|11.353
|2.274
|15.768
|95
|95
|% 100
|13.738
|13.627
|% 87
|Aziziye
|% 82,2
|% 17,8
|26.066
|5.643
|35.998
|140
|140
|% 100
|32.156
|31.709
|% 89
|Çat
|% 74,84
|% 25,16
|6.562
|2.206
|10.980
|55
|55
|% 100
|8.928
|8.768
|% 81
|Hınıs
|% 51,79
|% 48,21
|5.892
|5.484
|15.880
|112
|112
|% 100
|11.749
|11.376
|% 74
|Horasan
|% 87,69
|% 12,31
|17.575
|2.468
|23.944
|121
|121
|% 100
|20.412
|20.043
|% 85
|İspir
|% 85,18
|% 14,82
|7.642
|1.330
|11.515
|121
|121
|% 100
|9.118
|8.972
|% 79
|Karaçoban
|% 33,8
|% 66,2
|2.892
|5.664
|12.756
|48
|48
|% 100
|8.942
|8.556
|% 70
|Karayazı
|% 40,15
|% 59,85
|4.863
|7.248
|16.040
|97
|97
|% 100
|12.387
|12.111
|% 77
|Köprüköy
|% 89,78
|% 10,22
|7.580
|863
|9.364
|51
|51
|% 100
|8.596
|8.443
|% 92
|Narman
|% 82,97
|% 17,03
|6.625
|1.360
|9.524
|57
|57
|% 100
|8.121
|7.985
|% 85
|Oltu
|% 81,98
|% 18,02
|15.141
|3.328
|22.102
|120
|120
|% 100
|18.747
|18.469
|% 85
|Olur
|% 78,55
|% 21,45
|3.284
|897
|5.351
|48
|48
|% 100
|4.278
|4.181
|% 80
|Palandöken
|% 71,95
|% 28,05
|67.815
|26.443
|111.812
|297
|297
|% 100
|95.584
|94.258
|% 85
|Pasinler
|% 81,74
|% 18,26
|13.243
|2.959
|18.532
|89
|89
|% 100
|16.594
|16.202
|% 90
|Pazaryolu
|% 91,16
|% 8,84
|2.115
|205
|2.900
|45
|45
|% 100
|2.345
|2.320
|% 81
|Şenkaya
|% 63,7
|% 36,3
|6.650
|3.789
|13.322
|88
|88
|% 100
|10.585
|10.439
|% 79
|Tekman
|% 41,47
|% 58,53
|4.142
|5.846
|14.664
|79
|79
|% 100
|10.272
|9.988
|% 70
|Tortum
|% 90,32
|% 9,68
|9.124
|978
|11.757
|78
|78
|% 100
|10.192
|10.102
|% 87
|Uzundere
|% 85,29
|% 14,71
|4.388
|757
|6.153
|26
|26
|% 100
|5.238
|5.145
|% 85
|Yakutiye
|% 77,08
|% 22,92
|76.904
|22.869
|116.391
|327
|326
|% 100
|101.182
|99.773
|% 87