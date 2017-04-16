Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Erzurum

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıErzurum% 74,5% 25,5299.856102.611484.7532.0942.093% 100409.164402.467% 84Aşkale% 83,31% 16,6911.3532.27415.7689595% 10013.73813.627% 87Aziziye% 82,2% 17,826.0665.64335.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Erzurum

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Erzurum% 74,5% 25,5299.856102.611484.7532.0942.093% 100409.164402.467% 84
Aşkale% 83,31% 16,6911.3532.27415.7689595% 10013.73813.627% 87
Aziziye% 82,2% 17,826.0665.64335.998140140% 10032.15631.709% 89
Çat% 74,84% 25,166.5622.20610.9805555% 1008.9288.768% 81
Hınıs% 51,79% 48,215.8925.48415.880112112% 10011.74911.376% 74
Horasan% 87,69% 12,3117.5752.46823.944121121% 10020.41220.043% 85
İspir% 85,18% 14,827.6421.33011.515121121% 1009.1188.972% 79
Karaçoban% 33,8% 66,22.8925.66412.7564848% 1008.9428.556% 70
Karayazı% 40,15% 59,854.8637.24816.0409797% 10012.38712.111% 77
Köprüköy% 89,78% 10,227.5808639.3645151% 1008.5968.443% 92
Narman% 82,97% 17,036.6251.3609.5245757% 1008.1217.985% 85
Oltu% 81,98% 18,0215.1413.32822.102120120% 10018.74718.469% 85
Olur% 78,55% 21,453.2848975.3514848% 1004.2784.181% 80
Palandöken% 71,95% 28,0567.81526.443111.812297297% 10095.58494.258% 85
Pasinler% 81,74% 18,2613.2432.95918.5328989% 10016.59416.202% 90
Pazaryolu% 91,16% 8,842.1152052.9004545% 1002.3452.320% 81
Şenkaya% 63,7% 36,36.6503.78913.3228888% 10010.58510.439% 79
Tekman% 41,47% 58,534.1425.84614.6647979% 10010.2729.988% 70
Tortum% 90,32% 9,689.12497811.7577878% 10010.19210.102% 87
Uzundere% 85,29% 14,714.3887576.1532626% 1005.2385.145% 85
Yakutiye% 77,08% 22,9276.90422.869116.391327326% 100101.18299.773% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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