Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Erzincan
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıErzincan% 60,5% 39,580.90852.816154.333911911% 100135.675133.724% 88Merkez% 58,98% 41,0254.78038.098104.941332332% 10094.24992.878% 90Çayırlı% 60,34% 39,663.3952.2316.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Erzincan
|% 60,5
|% 39,5
|80.908
|52.816
|154.333
|911
|911
|% 100
|135.675
|133.724
|% 88
|Merkez
|% 58,98
|% 41,02
|54.780
|38.098
|104.941
|332
|332
|% 100
|94.249
|92.878
|% 90
|Çayırlı
|% 60,34
|% 39,66
|3.395
|2.231
|6.408
|55
|55
|% 100
|5.676
|5.626
|% 89
|İliç
|% 73,15
|% 26,85
|3.394
|1.246
|5.553
|68
|68
|% 100
|4.705
|4.640
|% 85
|Kemah
|% 60,23
|% 39,77
|2.441
|1.612
|5.135
|86
|86
|% 100
|4.111
|4.053
|% 80
|Kemaliye
|% 70,21
|% 29,79
|1.911
|811
|3.553
|73
|73
|% 100
|2.766
|2.722
|% 78
|Otlukbeli
|% 85,57
|% 14,43
|1.162
|196
|1.610
|14
|14
|% 100
|1.383
|1.358
|% 86
|Refahiye
|% 69,38
|% 30,62
|3.991
|1.761
|7.343
|130
|130
|% 100
|5.825
|5.752
|% 79
|Tercan
|% 59
|% 41
|5.660
|3.934
|11.673
|104
|104
|% 100
|9.729
|9.594
|% 83
|Üzümlü
|% 58,78
|% 41,22
|4.174
|2.927
|8.117
|49
|49
|% 100
|7.231
|7.101
|% 89