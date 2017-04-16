Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Erzincan

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıErzincan% 60,5% 39,580.90852.816154.333911911% 100135.675133.724% 88Merkez% 58,98% 41,0254.78038.098104.941332332% 10094.24992.878% 90Çayırlı% 60,34% 39,663.3952.2316.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Erzincan

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Erzincan% 60,5% 39,580.90852.816154.333911911% 100135.675133.724% 88
Merkez% 58,98% 41,0254.78038.098104.941332332% 10094.24992.878% 90
Çayırlı% 60,34% 39,663.3952.2316.4085555% 1005.6765.626% 89
İliç% 73,15% 26,853.3941.2465.5536868% 1004.7054.640% 85
Kemah% 60,23% 39,772.4411.6125.1358686% 1004.1114.053% 80
Kemaliye% 70,21% 29,791.9118113.5537373% 1002.7662.722% 78
Otlukbeli% 85,57% 14,431.1621961.6101414% 1001.3831.358% 86
Refahiye% 69,38% 30,623.9911.7617.343130130% 1005.8255.752% 79
Tercan% 59% 415.6603.93411.673104104% 1009.7299.594% 83
Üzümlü% 58,78% 41,224.1742.9278.1174949% 1007.2317.101% 89

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Otlukbeli, Refahiye, Kemaliye, Erzincan, Çayırlı, Üzümlü, Tercan, Kemah, İliç, Sandık
3