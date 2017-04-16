Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Erzincan
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıErzincan% 60,52% 39,4880.90852.779154.333911910% 100135.610133.687% 88Merkez% 59,02% 40,9854.79638.047104.941332332% 10094.16392.843% 90Çayırlı% 60,34% 39,663.3952.2316.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Erzincan
|% 60,52
|% 39,48
|80.908
|52.779
|154.333
|911
|910
|% 100
|135.610
|133.687
|% 88
|Merkez
|% 59,02
|% 40,98
|54.796
|38.047
|104.941
|332
|332
|% 100
|94.163
|92.843
|% 90
|Çayırlı
|% 60,34
|% 39,66
|3.395
|2.231
|6.408
|55
|55
|% 100
|5.676
|5.626
|% 89
|İliç
|% 73,15
|% 26,85
|3.394
|1.246
|5.553
|68
|68
|% 100
|4.705
|4.640
|% 85
|Kemah
|% 60,23
|% 39,77
|2.441
|1.612
|5.135
|86
|86
|% 100
|4.109
|4.053
|% 80
|Kemaliye
|% 69,68
|% 30,32
|1.896
|825
|3.553
|73
|72
|% 99
|2.765
|2.721
|% 78
|Otlukbeli
|% 85,57
|% 14,43
|1.162
|196
|1.610
|14
|14
|% 100
|1.383
|1.358
|% 86
|Refahiye
|% 69,38
|% 30,62
|3.991
|1.761
|7.343
|130
|130
|% 100
|5.825
|5.752
|% 79
|Tercan
|% 58,99
|% 41,01
|5.659
|3.934
|11.673
|104
|104
|% 100
|9.753
|9.593
|% 84
|Üzümlü
|% 58,78
|% 41,22
|4.174
|2.927
|8.117
|49
|49
|% 100
|7.231
|7.101
|% 89