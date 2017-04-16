Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Erzincan

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıErzincan% 60,52% 39,4880.90852.779154.333911910% 100135.610133.687% 88Merkez% 59,02% 40,9854.79638.047104.941332332% 10094.16392.843% 90Çayırlı% 60,34% 39,663.3952.2316.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Erzincan

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Erzincan% 60,52% 39,4880.90852.779154.333911910% 100135.610133.687% 88
Merkez% 59,02% 40,9854.79638.047104.941332332% 10094.16392.843% 90
Çayırlı% 60,34% 39,663.3952.2316.4085555% 1005.6765.626% 89
İliç% 73,15% 26,853.3941.2465.5536868% 1004.7054.640% 85
Kemah% 60,23% 39,772.4411.6125.1358686% 1004.1094.053% 80
Kemaliye% 69,68% 30,321.8968253.5537372% 992.7652.721% 78
Otlukbeli% 85,57% 14,431.1621961.6101414% 1001.3831.358% 86
Refahiye% 69,38% 30,623.9911.7617.343130130% 1005.8255.752% 79
Tercan% 58,99% 41,015.6593.93411.673104104% 1009.7539.593% 84
Üzümlü% 58,78% 41,224.1742.9278.1174949% 1007.2317.101% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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