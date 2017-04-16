Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Erzincan
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıErzincan% 60,58% 39,4281.00152.698154.333911910% 100135.610133.699% 88Merkez% 59,11% 40,8954.88937.976104.941332332% 10094.17792.865% 90Çayırlı% 60,34% 39,663.3952.2316.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Erzincan
|% 60,58
|% 39,42
|81.001
|52.698
|154.333
|911
|910
|% 100
|135.610
|133.699
|% 88
|Merkez
|% 59,11
|% 40,89
|54.889
|37.976
|104.941
|332
|332
|% 100
|94.177
|92.865
|% 90
|Çayırlı
|% 60,34
|% 39,66
|3.395
|2.231
|6.408
|55
|55
|% 100
|5.676
|5.626
|% 89
|İliç
|% 73,15
|% 26,85
|3.394
|1.246
|5.553
|68
|68
|% 100
|4.706
|4.640
|% 85
|Kemah
|% 60,23
|% 39,77
|2.441
|1.612
|5.135
|86
|86
|% 100
|4.101
|4.053
|% 80
|Kemaliye
|% 69,89
|% 30,11
|1.896
|817
|3.553
|73
|72
|% 99
|2.757
|2.713
|% 78
|Otlukbeli
|% 85,57
|% 14,43
|1.162
|196
|1.610
|14
|14
|% 100
|1.383
|1.358
|% 86
|Refahiye
|% 69,38
|% 30,62
|3.991
|1.761
|7.343
|130
|130
|% 100
|5.825
|5.752
|% 79
|Tercan
|% 59
|% 41
|5.659
|3.933
|11.673
|104
|104
|% 100
|9.748
|9.592
|% 84
|Üzümlü
|% 58,79
|% 41,21
|4.174
|2.926
|8.117
|49
|49
|% 100
|7.237
|7.100
|% 89