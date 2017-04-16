Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Elazığ
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıElazığ% 71,83% 28,17240.77294.448406.6361.4951.495% 100342.333335.220% 84Merkez% 69,71% 30,29175.69276.323302.990882882% 100257.112252.015% 85Ağın% 60,71% 39,291.0096532.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Elazığ
|% 71,83
|% 28,17
|240.772
|94.448
|406.636
|1.495
|1.495
|% 100
|342.333
|335.220
|% 84
|Merkez
|% 69,71
|% 30,29
|175.692
|76.323
|302.990
|882
|882
|% 100
|257.112
|252.015
|% 85
|Ağın
|% 60,71
|% 39,29
|1.009
|653
|2.150
|23
|23
|% 100
|1.712
|1.662
|% 80
|Alacakaya
|% 79,41
|% 20,59
|3.070
|796
|4.603
|19
|19
|% 100
|3.968
|3.866
|% 86
|Arıcak
|% 82,7
|% 17,3
|5.856
|1.225
|9.397
|38
|38
|% 100
|7.393
|7.081
|% 79
|Baskil
|% 86,8
|% 13,2
|7.523
|1.144
|9.722
|76
|76
|% 100
|8.764
|8.667
|% 90
|Karakoçan
|% 57,8
|% 42,2
|8.857
|6.467
|19.525
|119
|119
|% 100
|15.761
|15.324
|% 81
|Keban
|% 77,39
|% 22,61
|3.244
|948
|4.820
|40
|40
|% 100
|4.263
|4.192
|% 88
|Kovancılar
|% 85,07
|% 14,93
|17.227
|3.023
|25.733
|124
|124
|% 100
|20.691
|20.250
|% 80
|Maden
|% 66,72
|% 33,28
|4.082
|2.036
|8.576
|49
|49
|% 100
|6.295
|6.118
|% 73
|Palu
|% 92,15
|% 7,85
|10.313
|878
|13.068
|65
|65
|% 100
|11.420
|11.191
|% 87
|Sivrice
|% 80,33
|% 19,67
|3.899
|955
|6.052
|60
|60
|% 100
|4.954
|4.854
|% 82