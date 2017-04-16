Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Elazığ

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıElazığ% 71,83% 28,17240.77294.448406.6361.4951.495% 100342.333335.220% 84Merkez% 69,71% 30,29175.69276.323302.990882882% 100257.112252.015% 85Ağın% 60,71% 39,291.0096532.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Elazığ

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Elazığ% 71,83% 28,17240.77294.448406.6361.4951.495% 100342.333335.220% 84
Merkez% 69,71% 30,29175.69276.323302.990882882% 100257.112252.015% 85
Ağın% 60,71% 39,291.0096532.1502323% 1001.7121.662% 80
Alacakaya% 79,41% 20,593.0707964.6031919% 1003.9683.866% 86
Arıcak% 82,7% 17,35.8561.2259.3973838% 1007.3937.081% 79
Baskil% 86,8% 13,27.5231.1449.7227676% 1008.7648.667% 90
Karakoçan% 57,8% 42,28.8576.46719.525119119% 10015.76115.324% 81
Keban% 77,39% 22,613.2449484.8204040% 1004.2634.192% 88
Kovancılar% 85,07% 14,9317.2273.02325.733124124% 10020.69120.250% 80
Maden% 66,72% 33,284.0822.0368.5764949% 1006.2956.118% 73
Palu% 92,15% 7,8510.31387813.0686565% 10011.42011.191% 87
Sivrice% 80,33% 19,673.8999556.0526060% 1004.9544.854% 82

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