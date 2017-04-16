Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Elazığ
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıElazığ% 71,78% 28,22240.30194.485406.6361.4951.495% 100341.595334.786% 84Merkez% 69,64% 30,36175.24076.384302.990882882% 100256.511251.624% 85Ağın% 60,71% 39,291.0096532.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Elazığ
|% 71,78
|% 28,22
|240.301
|94.485
|406.636
|1.495
|1.495
|% 100
|341.595
|334.786
|% 84
|Merkez
|% 69,64
|% 30,36
|175.240
|76.384
|302.990
|882
|882
|% 100
|256.511
|251.624
|% 85
|Ağın
|% 60,71
|% 39,29
|1.009
|653
|2.150
|23
|23
|% 100
|1.712
|1.662
|% 80
|Alacakaya
|% 79,36
|% 20,64
|3.060
|796
|4.603
|19
|19
|% 100
|3.953
|3.856
|% 86
|Arıcak
|% 82,89
|% 17,11
|5.855
|1.209
|9.397
|38
|38
|% 100
|7.346
|7.064
|% 78
|Baskil
|% 86,72
|% 13,28
|7.522
|1.152
|9.722
|76
|76
|% 100
|8.759
|8.674
|% 90
|Karakoçan
|% 57,82
|% 42,18
|8.850
|6.455
|19.525
|119
|119
|% 100
|15.702
|15.305
|% 80
|Keban
|% 77,39
|% 22,61
|3.244
|948
|4.820
|40
|40
|% 100
|4.263
|4.192
|% 88
|Kovancılar
|% 85,07
|% 14,93
|17.227
|3.023
|25.733
|124
|124
|% 100
|20.691
|20.250
|% 80
|Maden
|% 66,72
|% 33,28
|4.082
|2.036
|8.576
|49
|49
|% 100
|6.295
|6.118
|% 73
|Palu
|% 92,19
|% 7,81
|10.313
|874
|13.068
|65
|65
|% 100
|11.411
|11.187
|% 87
|Sivrice
|% 80,33
|% 19,67
|3.899
|955
|6.052
|60
|60
|% 100
|4.952
|4.854
|% 82