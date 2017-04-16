Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Elazığ

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıElazığ% 71,79% 28,21240.34294.439406.6361.4951.495% 100341.480334.781% 84Merkez% 69,66% 30,34175.28176.338302.990882882% 100256.445251.619% 85Ağın% 60,71% 39,291.0096532.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Elazığ

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Elazığ% 71,79% 28,21240.34294.439406.6361.4951.495% 100341.480334.781% 84
Merkez% 69,66% 30,34175.28176.338302.990882882% 100256.445251.619% 85
Ağın% 60,71% 39,291.0096532.1502323% 1001.7121.662% 80
Alacakaya% 79,36% 20,643.0607964.6031919% 1003.9533.856% 86
Arıcak% 82,89% 17,115.8551.2099.3973838% 1007.3467.064% 78
Baskil% 86,72% 13,287.5231.1529.7227676% 1008.7588.675% 90
Karakoçan% 57,82% 42,188.8496.45519.525119119% 10015.66715.304% 80
Keban% 77,39% 22,613.2449484.8204040% 1004.2634.192% 88
Kovancılar% 85,07% 14,9317.2273.02325.733124124% 10020.69120.250% 80
Maden% 66,72% 33,284.0822.0368.5764949% 1006.2826.118% 73
Palu% 92,19% 7,8110.31387413.0686565% 10011.41111.187% 87
Sivrice% 80,33% 19,673.8999556.0526060% 1004.9524.854% 82
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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