Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Edirne
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıEdirne% 29,67% 70,3378.641186.450308.502934923% 99270.096265.091% 88Merkez% 27,63% 72,3730.79880.666128.300346346% 100113.191111.464% 88Enez% 25,56% 74,441.9505.6798.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Edirne
|% 29,67
|% 70,33
|78.641
|186.450
|308.502
|934
|923
|% 99
|270.096
|265.091
|% 88
|Merkez
|% 27,63
|% 72,37
|30.798
|80.666
|128.300
|346
|346
|% 100
|113.191
|111.464
|% 88
|Enez
|% 25,56
|% 74,44
|1.950
|5.679
|8.725
|33
|33
|% 100
|7.772
|7.629
|% 89
|Havsa
|% 26,91
|% 73,09
|3.812
|10.352
|16.099
|52
|52
|% 100
|14.445
|14.164
|% 90
|İpsala
|% 35,87
|% 64,13
|6.877
|12.295
|21.998
|68
|68
|% 100
|19.606
|19.172
|% 89
|Keşan
|% 31,86
|% 68,14
|16.992
|36.349
|61.654
|188
|188
|% 100
|54.323
|53.341
|% 88
|Lalapaşa
|% 42,63
|% 57,37
|2.030
|2.732
|5.429
|31
|31
|% 100
|4.883
|4.762
|% 90
|Meriç
|% 33,38
|% 66,62
|3.291
|6.568
|11.868
|42
|42
|% 100
|10.141
|9.859
|% 85
|Süloğlu
|% 36,28
|% 63,72
|1.582
|2.778
|5.071
|18
|18
|% 100
|4.446
|4.360
|% 88
|Uzunköprü
|% 28,03
|% 71,97
|11.309
|29.031
|49.358
|156
|145
|% 93
|41.289
|40.340
|% 88