Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Edirne

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıEdirne% 29,67% 70,3378.641186.450308.502934923% 99270.096265.091% 88Merkez% 27,63% 72,3730.79880.666128.300346346% 100113.191111.464% 88Enez% 25,56% 74,441.9505.6798.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Edirne

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Edirne% 29,67% 70,3378.641186.450308.502934923% 99270.096265.091% 88
Merkez% 27,63% 72,3730.79880.666128.300346346% 100113.191111.464% 88
Enez% 25,56% 74,441.9505.6798.7253333% 1007.7727.629% 89
Havsa% 26,91% 73,093.81210.35216.0995252% 10014.44514.164% 90
İpsala% 35,87% 64,136.87712.29521.9986868% 10019.60619.172% 89
Keşan% 31,86% 68,1416.99236.34961.654188188% 10054.32353.341% 88
Lalapaşa% 42,63% 57,372.0302.7325.4293131% 1004.8834.762% 90
Meriç% 33,38% 66,623.2916.56811.8684242% 10010.1419.859% 85
Süloğlu% 36,28% 63,721.5822.7785.0711818% 1004.4464.360% 88
Uzunköprü% 28,03% 71,9711.30929.03149.358156145% 9341.28940.340% 88

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Uzunköprü, Lalapaşa, İpsala, Edirne, Meriç, Keşan, Havsa, Enez, Sandık, Hayır