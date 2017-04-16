Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Edirne
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıEdirne% 29,63% 70,3774.613177.242308.502934873% 93256.520251.855% 88Merkez% 27,71% 72,2930.37979.261128.300346341% 99111.320109.640% 88Enez% 25,38% 74,621.9465.7208.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Edirne
|% 29,63
|% 70,37
|74.613
|177.242
|308.502
|934
|873
|% 93
|256.520
|251.855
|% 88
|Merkez
|% 27,71
|% 72,29
|30.379
|79.261
|128.300
|346
|341
|% 99
|111.320
|109.640
|% 88
|Enez
|% 25,38
|% 74,62
|1.946
|5.720
|8.725
|33
|33
|% 100
|7.805
|7.666
|% 89
|Havsa
|% 26,63
|% 73,37
|3.508
|9.667
|16.099
|52
|47
|% 90
|13.431
|13.175
|% 90
|İpsala
|% 35,87
|% 64,13
|6.877
|12.297
|21.998
|68
|68
|% 100
|19.608
|19.174
|% 89
|Keşan
|% 31,39
|% 68,61
|15.591
|34.080
|61.654
|188
|173
|% 92
|50.556
|49.671
|% 88
|Lalapaşa
|% 42,64
|% 57,36
|2.030
|2.731
|5.429
|31
|31
|% 100
|4.877
|4.761
|% 90
|Meriç
|% 35,17
|% 64,83
|3.468
|6.392
|11.868
|42
|42
|% 100
|10.143
|9.860
|% 85
|Süloğlu
|% 36,28
|% 63,72
|1.582
|2.778
|5.071
|18
|18
|% 100
|4.440
|4.360
|% 88
|Uzunköprü
|% 27,52
|% 72,48
|9.232
|24.316
|49.358
|156
|120
|% 77
|34.340
|33.548
|% 88