Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Edirne

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıEdirne% 29,63% 70,3774.613177.242308.502934873% 93256.520251.855% 88Merkez% 27,71% 72,2930.37979.261128.300346341% 99111.320109.640% 88Enez% 25,38% 74,621.9465.7208.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Edirne

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Edirne% 29,63% 70,3774.613177.242308.502934873% 93256.520251.855% 88
Merkez% 27,71% 72,2930.37979.261128.300346341% 99111.320109.640% 88
Enez% 25,38% 74,621.9465.7208.7253333% 1007.8057.666% 89
Havsa% 26,63% 73,373.5089.66716.0995247% 9013.43113.175% 90
İpsala% 35,87% 64,136.87712.29721.9986868% 10019.60819.174% 89
Keşan% 31,39% 68,6115.59134.08061.654188173% 9250.55649.671% 88
Lalapaşa% 42,64% 57,362.0302.7315.4293131% 1004.8774.761% 90
Meriç% 35,17% 64,833.4686.39211.8684242% 10010.1439.860% 85
Süloğlu% 36,28% 63,721.5822.7785.0711818% 1004.4404.360% 88
Uzunköprü% 27,52% 72,489.23224.31649.358156120% 7734.34033.548% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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