Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Edirne
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıEdirne% 29,89% 70,1170.816166.110308.502934824% 88241.234236.926% 88Merkez% 28,12% 71,8829.83076.241128.300346330% 95107.706106.071% 88Enez% 25,38% 74,621.9465.7208.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Edirne
|% 29,89
|% 70,11
|70.816
|166.110
|308.502
|934
|824
|% 88
|241.234
|236.926
|% 88
|Merkez
|% 28,12
|% 71,88
|29.830
|76.241
|128.300
|346
|330
|% 95
|107.706
|106.071
|% 88
|Enez
|% 25,38
|% 74,62
|1.946
|5.720
|8.725
|33
|33
|% 100
|7.805
|7.666
|% 89
|Havsa
|% 27,33
|% 72,67
|3.036
|8.071
|16.099
|52
|40
|% 77
|11.312
|11.107
|% 90
|İpsala
|% 35,77
|% 64,23
|6.378
|11.454
|21.998
|68
|64
|% 94
|18.246
|17.832
|% 89
|Keşan
|% 31,8
|% 68,2
|15.073
|32.319
|61.654
|188
|165
|% 88
|48.194
|47.392
|% 88
|Lalapaşa
|% 42,64
|% 57,36
|2.030
|2.731
|5.429
|31
|31
|% 100
|4.877
|4.761
|% 90
|Meriç
|% 35,17
|% 64,83
|3.468
|6.392
|11.868
|42
|42
|% 100
|10.143
|9.860
|% 85
|Süloğlu
|% 36,28
|% 63,72
|1.582
|2.778
|5.071
|18
|18
|% 100
|4.440
|4.360
|% 88
|Uzunköprü
|% 26,81
|% 73,19
|7.473
|20.404
|49.358
|156
|101
|% 65
|28.511
|27.877
|% 88