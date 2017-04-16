Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Edirne

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıEdirne% 29,89% 70,1170.816166.110308.502934824% 88241.234236.926% 88Merkez% 28,12% 71,8829.83076.241128.300346330% 95107.706106.071% 88Enez% 25,38% 74,621.9465.7208.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Edirne

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Edirne% 29,89% 70,1170.816166.110308.502934824% 88241.234236.926% 88
Merkez% 28,12% 71,8829.83076.241128.300346330% 95107.706106.071% 88
Enez% 25,38% 74,621.9465.7208.7253333% 1007.8057.666% 89
Havsa% 27,33% 72,673.0368.07116.0995240% 7711.31211.107% 90
İpsala% 35,77% 64,236.37811.45421.9986864% 9418.24617.832% 89
Keşan% 31,8% 68,215.07332.31961.654188165% 8848.19447.392% 88
Lalapaşa% 42,64% 57,362.0302.7315.4293131% 1004.8774.761% 90
Meriç% 35,17% 64,833.4686.39211.8684242% 10010.1439.860% 85
Süloğlu% 36,28% 63,721.5822.7785.0711818% 1004.4404.360% 88
Uzunköprü% 26,81% 73,197.47320.40449.358156101% 6528.51127.877% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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