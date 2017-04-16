Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Düzce

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıDüzce% 70,55% 29,45163.95568.427262.542858858% 100236.463232.382% 90Merkez% 69,55% 30,4596.17242.110156.519460460% 100140.626138.282% 90Akçakoca% 60,09% 39,9115.32210.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Düzce

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Düzce% 70,55% 29,45163.95568.427262.542858858% 100236.463232.382% 90
Merkez% 69,55% 30,4596.17242.110156.519460460% 100140.626138.282% 90
Akçakoca% 60,09% 39,9115.32210.17528.955102102% 10025.90725.497% 89
Cumayeri% 77,81% 22,197.0081.99910.1214040% 1009.1759.007% 91
Çilimli% 76,52% 23,489.5642.93413.9544646% 10012.71912.498% 91
Gölyaka% 70,63% 29,379.7194.04215.3335757% 10013.97613.761% 91
Gümüşova% 72,78% 27,227.2982.73011.1783939% 10010.18210.028% 91
Kaynaşlı% 79,63% 20,3710.7012.73715.1425656% 10013.68413.438% 90
Yığılca% 82,78% 17,228.1711.70011.3405858% 10010.1949.871% 90

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Gümüşova, Cumayeri, Kaynaşlı, Akçakoca, Çilimli, Yığılca, Gölyaka, Düzce, Sandık, Hayır