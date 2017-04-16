Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Düzce
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıDüzce% 70,55% 29,45163.95568.427262.542858858% 100236.463232.382% 90Merkez% 69,55% 30,4596.17242.110156.519460460% 100140.626138.282% 90Akçakoca% 60,09% 39,9115.32210.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Düzce
|% 70,55
|% 29,45
|163.955
|68.427
|262.542
|858
|858
|% 100
|236.463
|232.382
|% 90
|Merkez
|% 69,55
|% 30,45
|96.172
|42.110
|156.519
|460
|460
|% 100
|140.626
|138.282
|% 90
|Akçakoca
|% 60,09
|% 39,91
|15.322
|10.175
|28.955
|102
|102
|% 100
|25.907
|25.497
|% 89
|Cumayeri
|% 77,81
|% 22,19
|7.008
|1.999
|10.121
|40
|40
|% 100
|9.175
|9.007
|% 91
|Çilimli
|% 76,52
|% 23,48
|9.564
|2.934
|13.954
|46
|46
|% 100
|12.719
|12.498
|% 91
|Gölyaka
|% 70,63
|% 29,37
|9.719
|4.042
|15.333
|57
|57
|% 100
|13.976
|13.761
|% 91
|Gümüşova
|% 72,78
|% 27,22
|7.298
|2.730
|11.178
|39
|39
|% 100
|10.182
|10.028
|% 91
|Kaynaşlı
|% 79,63
|% 20,37
|10.701
|2.737
|15.142
|56
|56
|% 100
|13.684
|13.438
|% 90
|Yığılca
|% 82,78
|% 17,22
|8.171
|1.700
|11.340
|58
|58
|% 100
|10.194
|9.871
|% 90