Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Düzce
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıDüzce% 70,78% 29,22164.42867.869262.542858858% 100236.174232.297% 90Merkez% 69,68% 30,3296.37141.935156.519460460% 100140.574138.306% 90Akçakoca% 61,33% 38,6715.5369.79728.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Düzce
|% 70,78
|% 29,22
|164.428
|67.869
|262.542
|858
|858
|% 100
|236.174
|232.297
|% 90
|Merkez
|% 69,68
|% 30,32
|96.371
|41.935
|156.519
|460
|460
|% 100
|140.574
|138.306
|% 90
|Akçakoca
|% 61,33
|% 38,67
|15.536
|9.797
|28.955
|102
|102
|% 100
|25.703
|25.333
|% 89
|Cumayeri
|% 77,81
|% 22,19
|7.008
|1.999
|10.121
|40
|40
|% 100
|9.165
|9.007
|% 91
|Çilimli
|% 76,52
|% 23,48
|9.564
|2.935
|13.954
|46
|46
|% 100
|12.710
|12.499
|% 91
|Gölyaka
|% 70,62
|% 29,38
|9.718
|4.042
|15.333
|57
|57
|% 100
|13.956
|13.760
|% 91
|Gümüşova
|% 72,75
|% 27,25
|7.297
|2.733
|11.178
|39
|39
|% 100
|10.181
|10.030
|% 91
|Kaynaşlı
|% 79,78
|% 20,22
|10.763
|2.728
|15.142
|56
|56
|% 100
|13.719
|13.491
|% 91
|Yığılca
|% 82,78
|% 17,22
|8.171
|1.700
|11.340
|58
|58
|% 100
|10.166
|9.871
|% 90