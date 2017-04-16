Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Düzce

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıDüzce% 70,78% 29,22164.42867.869262.542858858% 100236.174232.297% 90Merkez% 69,68% 30,3296.37141.935156.519460460% 100140.574138.306% 90Akçakoca% 61,33% 38,6715.5369.79728.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Düzce

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Düzce% 70,78% 29,22164.42867.869262.542858858% 100236.174232.297% 90
Merkez% 69,68% 30,3296.37141.935156.519460460% 100140.574138.306% 90
Akçakoca% 61,33% 38,6715.5369.79728.955102102% 10025.70325.333% 89
Cumayeri% 77,81% 22,197.0081.99910.1214040% 1009.1659.007% 91
Çilimli% 76,52% 23,489.5642.93513.9544646% 10012.71012.499% 91
Gölyaka% 70,62% 29,389.7184.04215.3335757% 10013.95613.760% 91
Gümüşova% 72,75% 27,257.2972.73311.1783939% 10010.18110.030% 91
Kaynaşlı% 79,78% 20,2210.7632.72815.1425656% 10013.71913.491% 91
Yığılca% 82,78% 17,228.1711.70011.3405858% 10010.1669.871% 90
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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