Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Düzce

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıDüzce% 70,77% 29,23164.42967.899262.542858858% 100236.164232.328% 90Merkez% 69,68% 30,3296.37241.935156.519460460% 100140.567138.307% 90Akçakoca% 61,33% 38,6715.5369.79728.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Düzce

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Düzce% 70,77% 29,23164.42967.899262.542858858% 100236.164232.328% 90
Merkez% 69,68% 30,3296.37241.935156.519460460% 100140.567138.307% 90
Akçakoca% 61,33% 38,6715.5369.79728.955102102% 10025.69725.333% 89
Cumayeri% 77,8% 22,27.0071.99910.1214040% 1009.1569.006% 90
Çilimli% 76,52% 23,489.5642.93513.9544646% 10012.71012.499% 91
Gölyaka% 70,47% 29,539.7184.07315.3335757% 10013.97113.791% 91
Gümüşova% 72,75% 27,257.2972.73311.1783939% 10010.18110.030% 91
Kaynaşlı% 79,79% 20,2110.7632.72715.1425656% 10013.71713.490% 91
Yığılca% 82,78% 17,228.1721.70011.3405858% 10010.1659.872% 90
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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