Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Diyarbakır

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıDiyarbakır% 32,42% 67,58251.774524.734992.8193.0453.045% 100800.858776.508% 81Bağlar% 27,86% 72,1449.635128.531226.387586586% 100183.300178.166% 81Bismil% 25,37% 74,6313.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Diyarbakır

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Diyarbakır% 32,42% 67,58251.774524.734992.8193.0453.045% 100800.858776.508% 81
Bağlar% 27,86% 72,1449.635128.531226.387586586% 100183.300178.166% 81
Bismil% 25,37% 74,6313.70640.31465.517237237% 10055.43554.020% 85
Çermik% 65,01% 34,9914.1667.62329.999122122% 10022.51421.789% 75
Çınar% 42,44% 57,5612.60817.09936.760146146% 10030.48929.707% 83
Çüngüş% 62,15% 37,853.3512.0417.9594545% 1005.7325.392% 72
Dicle% 40,49% 59,516.0858.94422.4778383% 10015.93715.029% 71
Eğil% 49,49% 50,514.4454.53613.6034747% 1009.6158.981% 71
Ergani% 37,89% 62,1122.26236.49877.263244244% 10060.74858.760% 79
Hani% 56,11% 43,896.8605.36618.3106060% 10012.80212.226% 70
Hazro% 24,98% 75,021.7745.3279.4584242% 1007.4077.101% 78
Kayapınar% 30,9% 69,149.633111.006200.750517517% 100164.932160.639% 82
Kocaköy% 21,94% 78,061.7546.2409.5733434% 1008.3117.994% 87
Kulp% 40,48% 59,526.3219.29621.0368888% 10016.24715.617% 77
Lice% 14,3% 85,71.86711.18615.9338181% 10013.31713.053% 84
Silvan% 21,17% 78,838.19130.50247.844166166% 10040.06238.693% 84
Sur% 35,06% 64,9418.37134.02867.704217217% 10054.33952.399% 80
Yenişehir% 31,71% 68,2930.74566.197122.246330330% 10099.67196.942% 82

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