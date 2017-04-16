Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Diyarbakır
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıDiyarbakır% 32,42% 67,58251.774524.734992.8193.0453.045% 100800.858776.508% 81Bağlar% 27,86% 72,1449.635128.531226.387586586% 100183.300178.166% 81Bismil% 25,37% 74,6313.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Diyarbakır
|% 32,42
|% 67,58
|251.774
|524.734
|992.819
|3.045
|3.045
|% 100
|800.858
|776.508
|% 81
|Bağlar
|% 27,86
|% 72,14
|49.635
|128.531
|226.387
|586
|586
|% 100
|183.300
|178.166
|% 81
|Bismil
|% 25,37
|% 74,63
|13.706
|40.314
|65.517
|237
|237
|% 100
|55.435
|54.020
|% 85
|Çermik
|% 65,01
|% 34,99
|14.166
|7.623
|29.999
|122
|122
|% 100
|22.514
|21.789
|% 75
|Çınar
|% 42,44
|% 57,56
|12.608
|17.099
|36.760
|146
|146
|% 100
|30.489
|29.707
|% 83
|Çüngüş
|% 62,15
|% 37,85
|3.351
|2.041
|7.959
|45
|45
|% 100
|5.732
|5.392
|% 72
|Dicle
|% 40,49
|% 59,51
|6.085
|8.944
|22.477
|83
|83
|% 100
|15.937
|15.029
|% 71
|Eğil
|% 49,49
|% 50,51
|4.445
|4.536
|13.603
|47
|47
|% 100
|9.615
|8.981
|% 71
|Ergani
|% 37,89
|% 62,11
|22.262
|36.498
|77.263
|244
|244
|% 100
|60.748
|58.760
|% 79
|Hani
|% 56,11
|% 43,89
|6.860
|5.366
|18.310
|60
|60
|% 100
|12.802
|12.226
|% 70
|Hazro
|% 24,98
|% 75,02
|1.774
|5.327
|9.458
|42
|42
|% 100
|7.407
|7.101
|% 78
|Kayapınar
|% 30,9
|% 69,1
|49.633
|111.006
|200.750
|517
|517
|% 100
|164.932
|160.639
|% 82
|Kocaköy
|% 21,94
|% 78,06
|1.754
|6.240
|9.573
|34
|34
|% 100
|8.311
|7.994
|% 87
|Kulp
|% 40,48
|% 59,52
|6.321
|9.296
|21.036
|88
|88
|% 100
|16.247
|15.617
|% 77
|Lice
|% 14,3
|% 85,7
|1.867
|11.186
|15.933
|81
|81
|% 100
|13.317
|13.053
|% 84
|Silvan
|% 21,17
|% 78,83
|8.191
|30.502
|47.844
|166
|166
|% 100
|40.062
|38.693
|% 84
|Sur
|% 35,06
|% 64,94
|18.371
|34.028
|67.704
|217
|217
|% 100
|54.339
|52.399
|% 80
|Yenişehir
|% 31,71
|% 68,29
|30.745
|66.197
|122.246
|330
|330
|% 100
|99.671
|96.942
|% 82